De los más clásicos a los modernos: los restaurantes con mejores críticas de este verano en Ferrol

Las terrazas y restaurantes de la ciudad estuvieron repletos de clientela durante un verano de récord Jorge Meis

La ciudad de Ferrol atesora un rico patrimonio gastronómico gracias a un considerable número de negocios de hostelería que dejan más que satisfechos a sus comensales. Una clientela feliz que plasma su opinión en diferentes canales. Se trata de una herramienta muy solicitada por potenciales visitantes, que suele generar cierto resquemor entre los profesionales del sector ya que algunas de estas opiniones pueden ser un tanto perniciosas. En su mayoría no suele ser así y la gente comparte lo que más y lo que menos le gustó de su experiencia, incorporando fotos de los platos y hasta de los tickets para poder analizar la relación calidad-precio del establecimiento así como otros factores que pueden hacer que una experiencia sea buena o mala y animar, o no, a otros.

Si hace un tiempo analizábamos la prestigiosa Guía Macarfi y sus recomendaciones, centradas tal vez en negocios de corte más clásico, en esta ocasión repasamos los comentarios recogidos por los espacios Tripadvisor y ‘Gastroranking’. Este último estudia las opiniones (más de 130 millones) vertidas tanto en redes sociales como en espacios online especializados relativas a más de 230.000 restaurantes de toda la geografía nacional.

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El canal más popular para los ‘foodies’, Tripadvisor, sitúa entre los negocios más destacados de Ferrol, merced a las buenas opiniones de su clientela, al mesón O Galo, del que destacan sobre todo su buena relación calidad-precio, ensalzando además el sabor de los platos y el servicio. El segundo restaurante de la urbe que ha cosechado las mejores críticas este verano ha sido el Café Vanessa, donde muchos destacan el gran sabor de cada plato y la atención de sus camareros. El cuarto negocio de la selección (el tercero es el antiguo O Camiño do Inglés) es O Pincho, “un descubrimiento” para muchos, reseñando su trato cercano y buena comida. El siguiente de este listado es el restaurante Bacelo, que algunos tildan como “de lo mejor en Ferrol”, un comentario que se repite con otros establecimientos. El sexto puesto, según las opiniones de los clientes, es para Sinxelo, para el que muchos piden hasta la Estrella Michelin, ensalzando el producto y el sabor de los platos que ofrecen.

El mesón O Galo es el mejor valorado por su clientela, que busca comida casera, rica y a buen precio

En el compendio también figura en séptimo lugar un negocio clásico de la urbe como es O Bacoriño, una vinoteca que sirve “la mejor tortilla de patatas de Ferrol”, como aseveran algunas de las personas que realizan las reseñas. También aplauden la selección de vinos que ponen a disposición de la clientela.

Siguiendo el repaso a esta selección de restaurantes mejor valorados de la ciudad, le sigue Casalexo, con mención especial para su menú del día, y su “buena relación calidad-precio”. También se ensalza alguna de sus propuestas temáticas, como las jornadas de degustación de setas o quesos, entre otras.

En el noveno lugar del ránking se encuentra A Vaca, que cuenta con comentarios como: “excelente opción en la ciudad” o “me sorprendió lo rico que estaba todo”. Asimismo, se contempla como una buena alternativa comer en Timón Bar, el negocio que ocupa el puesto número 10 de esta popular lista. En este caso, los comensales regalan comentarios como los que siguen: “Ni me imaginaba que existía este sitio en la ciudad, el trato ha sido exquisito, para volver, sin duda”; “Extasis, he comido y bebido como hacía tiempo... una fiesta”.

Siguiendo el análisis del listado publicado por Tripadvisor, en el puesto undécimo está el restaurante A Gabeira, situado en Valón, del que se destaca el producto con el que trabajan, la atención del personal, así como las “las instalaciones modernas y el servicio impecable”, entre otras bondades de este restaurante centenario de la ciudad, del que también ensalzan su cambio de rumbo en los últimos tiempos. “Cocina bastante original, muy diferente a la que yo tuve ocasión de degustar hace algunos años”, reseña un comensal palentino.

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Siguen en la lista otros pesos pesados de la gastronomía ferrolana, como O Parrulo (12º) y Modesto (13º). Del primero destacar comentarios de este verano como “el ambiente del restaurante invita a disfrutar sin prisas, con una decoración sencilla pero elegante, una atmósfera muy tranquila y una música suave que acompaña sin molestar”. También hay halagos para Modesto que resumen la experiencia: “toda una sorpresa, buenísimos productos, cocina de calidad, buenos vinos y un servicio estupendo”; “Excelente comida y materia prima. Modesto es muy amable y amigable y, en especial, honesto”.

En el puesto 14 se halla el restaurante O Trisquel. “Un diez sobre diez”, como indican varios comensales. Y cierra el listado, Alfonso, en el puesto número 15. “Una experiencia gastronómica verdaderamente excepcional que recomiendo encarecidamente”, subrayó un comensal.

Café Avenida, Alfonso y O Galo, los favoritos del actor Javier Gutiérrez Tras la publicación de los nuevos soletes de la guía Repsol de este verano, el referido canal recogió el testimonio de un ferrolano que lleva a su ciudad por bandera allá donde va y que suele hablar maravillas de su cultura, su patrimonio y su gastronomía. Se trata del actor Javier Gutiérrez, quien recomendó sus negocios favoritos de la zona. Para el intérprete, venir a Ferrol y no disfrutar de la ensaladilla del Mesón Alfonso resulta imperdonable. Cuando está por aquí no deja de pasarse tampoco a tomar algo al Café Avenida, del que destaca su “buen café con bollería y churros” y que ofrece “prensa del día” a sus clientes. También disfruta Gutiérrez en sus estancias en Ferrol del mesón O Galo, que le gusta por su sabrosa comida casera y una “relación calidad-precio excelente”.

Con respecto al segundo listado gastronómico, ‘Gastroranking’, ofrece una selección un tanto variopinta, con negocios clásicos, modernos y de comida especializada. Así, destacan con la mayor puntuación (por tener escasa competencia en este tipo de comida) al establecimiento Los Mariachis, situado en Recimil y especializado en gastronomía mexicana. También citan en segundo lugar a otro local de corte más tradicional como O Parrulo y, seguidamente, completan el ránking O Galo, Timón Bar, O Pincho, Camiño do Inglés (Restaurante Cobas), Gabeira, Casa López, Bacoriño, Casa Juan, Nautic, Pizzería Con Xeito y Taberna O Trisquel.