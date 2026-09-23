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Cultura local

Corsarios por la costa noroeste y menhires en Serantes, en el nuevo número de Columba

La revista se presentará en Covas este viernes 25

Redacción Ferrol
23/09/2026 20:58
Detalle del plano que aparece en la portada del número 25 de la revista cultural Columba
Detalle del plano que aparece en la portada del número 25 de la revista cultural Columba
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El último número de la revista cultural Columba, el 25, se dará a conocer al público este viernes 25, a partir de las 19.30 horas, en el local de la asociación de vecinos de Covas. La sesión será presentada por el presidente de la asociación Terras do Ortegal, que edita la publicación homónima, Manel Bouzamayor Riola, y a lo largo de la misma se dará un repaso a los contenidos que incluye el nuevo ejemplar, como siempre, estrechamente ligados a la historia local.

La Sociedade Cultural Columba, que edita la revista con el diseño y maquetación de la empresa ferrolana Proxectos Gráficos Aldine, tiene su sede en Covas, un territorio que vuelve a ser protagonista desde la propia portada, en la que aparece un plano de bienes de la parroquia datado de 1879.

Son un total de 11 autores los que firman los 13 artículos incluidos en el número, entre los que destacan Arturo Xalabarder Aulet y Henrique Dacosta López con más de uno, este último continuando su serie de ‘Contos covicheiros’.

Asimismo, la publicación incluye otros títulos con foco local, como ‘Corsarios no litoral noroeste de Galicia’, de Hixinio Puentes Novo, o ‘Pedrafitas, menhires nas terras do antigo Concello de Serantes’, de Xabier Monteiro Graña.

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