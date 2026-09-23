Convocada una concentración en apoyo a Cruz Roja y en rechazo al racismo y la xenofobia

Operario de Eco Ferrol borrando las pintadas el pasado martes Jorge Meis

Las reacciones al acto vandálico de corte racista, xenófobo y machista registrado el pasado martes en las instalaciones y la furgoneta de Cruz Roja Ferrol no dejan de sucederse. Así, como muestra de apoyo a la entidad y en contra de estos mensajes subversivos, diversos colectivos de la ciudad naval han convocado para el próximo viernes, a las 19.30 horas, un acto de protesta frente a la sede local de la ONG.

“Os ataques fascistas e filonazis veñen converténdose nunha dinámica demasiado habitual na nosa cidade”, señalan los colectivos en un comunicado que ha hecho público el grupo municipal del BNG, recordando que se han constatado hechos similares en sedes de partidos políticos, entidades sociales, murales “e actividades en defensa do noso país”. Así, desde el colectivo se advierte de que “está en xogo a democracia, as normas de convivencia mínimas que nos demos” y que, por ello, “a sociedade civil no pode permanecer impasible”.

De este modo, se insta a la ciudadanía a movilizarse para “desautorizar coa forza colectiva a esa minoría violenta, ignorante, escura e atroz” que busca “erradicar” a quien tiene una ideología, cultura u orientación sexual diferente, defendiendo así que “a riqueza precisamente radica na diversidade”. “O ataque e vandalización da sede da Cruz Vermella e o seu vehículo non é unha anécdota. É un síntoma de quen quere avanzar e romper o contrato social”, sentencian.

Muestras de respaldo

Por otra parte, diferentes entidades sociales, sindicales y políticas de la ciudad mostraron este miércoles su respaldo a esta convocatoria, así como su apoyo a las trabajadoras y trabajadores de Cruz Roja Ferrol. Así, desde la asociación Memoria Histórica Democrática se condenaron estas pintadas, afirmando que “ningunha diferenza de opinión pode xustificar as expersións de odio” contra una organización “que desenvolve un labor humanitario a persoas nunha situación de especial vulnerabilidade”, defendiendo que toda discrepacia “sobre as políticas migratorias” deben abordarse desde el diálogo.

Por su parte, el comité de empresa de Navantia Ferrol también remitió a los medios un comunicado en el que se expresa su “máis sincera solidariedade” hacia las trabajadoras y voluntarias de Cruz Roja, calificando de “extrema gravidade” estos ataques, recordando que la entidad se dedica “a axudar ás persoas máis desfavorecidas”. A este respecto, el organismo acusó “a extrema dereita e tamén o Partido Popular” de difundir un “discurso de odio”, afirmando que estas conductas “só alimentan que se produzan este tipo de feitos desprezables”. Finalmente, además de expresar su apoyo a la protesta del viernes, desde la parte social se insistió en que en los astilleros “non teñen cabida (...) esas persoas que propagan o odio e a xenofobia”.

También a nivel sindical, la CIG y la CGT señalaron los actos vandálicos como una consecuencia de los discursos extremistas que se están normalizando en España, incidiendo la primera que “baixo a consigna do apoio a Ceuta agóchase un moi mal disimulado racismo. De esta forma, ambas centrales avanzaron su intención de participar en el acto de protesta.