Arrancan las jornadas sobre liderazgo y participación de las mujeres migrantes

Las sesión dará comienzo este jueves en el Campus Industrial de Ferrol AEIG

La ciudad de Ferrol se convierte desde este jueves en punto de encuentro de mujeres migrantes, representantes políticas, organizaciones sociales y redes de ciudadanas procedentes de distintos territorios con motivo de la celebración de las ‘Jornadas Formativas Regionales sobre Liderazgo y Participación Política de Mujeres Migrantes’, que se celebrarán desde hoy y hasta el 26 de septiembre.

El encuentro, que tendrá como espacio principal el salón de actos del Campus Industrial de Ferrol, busca fortalecer las capacidades de comunicación, liderazgo, portavocía e incidencia de las mujeres migrantes y, al mismo tiempo, abrir una reflexión sobre su presencia y participación efectiva en los espacios públicos, sociales y políticos, como se explica desde Movilidad Humana, que ejerce de organizadora.

Desde la referida entidad se señala que uno de los objetivos fundamentales de la iniciativa es avanzar hacia una participación en la que las mujeres migrantes sean reconocidas como sujetas políticas y sociales con voz propia, experiencia y capacidad de propuesta. “No queremos hablar únicamente de mujeres migrantes, queremos que seamos nosotras quienes tomemos la palabra. Participar también significa poder estar en los espacios donde se debate, se construyen propuestas y se toman decisiones que afectan a nuestras vidas y a nuestros territorios”, afirman.

Estas sesiones forman parte del Proyecto ‘EMW Platform’, dentro del programa europeo ‘Citizens, Equality and Values’ (CERV), y cuentan con la participación de la citada asociación ferrolana junto con Escode, Collectif des Femmes, RED Latinas y La Caracola, con financiación de la Unión Europea.

Las juventudes migrantes centrarán la sesión inaugural de hoy. Mañana tendrá lugar el acto central, con participación de diferentes administraciones y el sábado será una jornada práctica. l