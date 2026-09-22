Segunda remesa de vehículos eléctricos y de maquinaria para la limpieza viaria

Operario en una de las barredoras Jorge Meis

El gobierno local de Ferrol presentó este martes en sociedad la segunda remesa de vehículos del renovado parque móvil del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos. En total, se entregaron 22 nuevos carros de recolección de desperdicios, 15 bicicletas eléctricas con colector, otras dos barredoras, diez furgones –seis más pequeñas para desplazamientos y cuatro cerradas de grandes dimensiones–, un camión de caja abierta y cinco remolques que servirán como puntos limpios móviles.

La nueva maquinaria del Concello afronta su primera gran prueba con un desbroce general de toda la zona rural Más información

Así, el alcalde, José Manuel Rey, que estuvo acompañado del concejal de Obras e Servizos, José Tomé, afirmó que, con esta partida, se sigue avanzando en el compromiso de que “neste mandato teñamos un antes e un despois na limpeza da nosa cidade”. “Temos que desenrolar grandes proxectos, pero tamén temos que coidar os temas do día a día”, aseguró, insistiendo en que contar con “mellores medios permite prestar un mellor servizo” a los ferrolanos.

Salto tecnológico

A este respecto, el regidor puso en valor el trabajo que desenvuelven los trabajadores de la adjudicataria de este encargo, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Eco Ferrol –formada por las compañías Copasa y Setec–, aunque incidiendo en que, para poder llevar a cabo su labor de forma eficiente, “requiren tamén un salto tecnolóxico”, algo que “se notará máis nas nosas rúas, nas prazas e na zona rural”. “Hoxe estamos dando este paso e virán outros antes de que finalice este ano, pero a idea é que antes de que termine o mandato (...) deixaremos totalmente implementada a nova limpeza en Ferrol”, sentenció.

Momento de la presentación de la remesa Jorge Meis

Respecto a las mejoras que aportarán estos nuevos elementos, el concejal José Tomé explicó que supondrán un salto cualitativo en cuestión de saneamiento viario, que es “lo que más se ve” de cara a la ciudadanía, así como en lo relativo a los trabajos de chapeo, una de las actuaciones más demandadas por los vecinos. De igual forma, el responsable de Obras e Servizos avanzó que, si bien el grueso de las labores se seguirá prestando con los “carritos” ordinarios, aquellos dotados con bicicleta eléctrica servirán de refuerzo para poder actuar en áreas más alejadas o con un acceso más complicado.

“Isto vai ser un cambio, porque aquí a maquinaria está sin renovar dende o ano 1998”, subrayó el edil. Asimismo, Tomé López explicó que las dos barredoras eléctricas incorporadas ayer al parque municipal son diferentes de las tres entregadas en junio, dado que, al ser más estrechas, permiten realizar actuaciones de limpieza en aceras, mientras que las otras, aunque a nivel técnico son muy similares, están pensadas para ser empleadas en calzadas.

Elementos y obras pendientes

En cuanto al resto de maquinaria que aún tiene que recibir el Concello, tanto el alcalde como el concejal detallaron que, por una parte, se entregarán otras dos baldeadoras a lo largo del próximo mes; y, por otra, están los futuros camiones de carga lateral, que se esperan para los meses de noviembre y diciembre. Estos últimos, como se recordará, vendrán acompañados de los nuevos contenedores, que sustituirán a los actuales, que únicamente sirven para vehículos de apertura trasera.

Las bicicletas eléctricas con carrito de residuos Jorge Meis

Asimismo, José Tomé avanzó que, de no presentarse imprevistos, a lo largo del próximo mes de octubre comenzarán las obras de supresión de los 17 colectores subterráneos de la ciudad. Estos elementos fueron inutilizados meses atrás e incluso se optó por no reparar los que estaban dañados en previsión de su eliminación. Non obstante, la operación no se limitará a su retirada, sino que implicará labores de rellenado de los depósitos y la posterior urbanización de las aceras afectadas.

Otros datos técnicos

Por último, desde la empresa suministradora de los nuevos vehículos se detalló que la totalidad de las unidades entregadas –incluida la maquinaria individual– son eléctricas, disponiéndose en las instalaciones del servicio de Catabois una serie de puntos de recarga. De igual modo, para evitar que el servicio esté completamente centralizado, se están reformando una serie de “cuartelillos” en diversos puntos de la ciudad que también contarán con estos equipamientos energéticos, principalmente para las barredoras.

Flota de furgonetas eléctricas Jorge Meis

Respecto a estas últimas, se explicó que todas ellas tienen un depósito de dos metros cúbicos de capacidad, así como una pequeña cubeta de agua para ir mojando el firme y un sistema de tres cepillos –dos fijos y uno móvil– con cabezales de fibras mixtas intercambiables por otros de púas de metal.