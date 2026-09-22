Reunión de tres hosteleros de la calle Real con el Concello por las terrazas

Las terrazas implicadas en la polémica Jorge Meis

El Área de Urbanismo del Concello de Ferrol recibirá este jueves a tres hosteleros que tienen sus negocios en la calle Real a petición de uno de ellos, el propietario de El 135, que denunciaba estos días una supuesta “discriminación” en el reparto del espacio para las terrazas, señalando a Lusitania y Casino Ferrolano como beneficiarios de la “pasividad” municipal.

El objetivo de la reunión, explicaban fuentes del gobierno la pasada semana, se centrará en “seguir avanzando en la búsqueda de una solución que permita compatibilizar los distintos intereses y que garantice que todos los establecimientos puedan disponer de un espacio adecuado a sus necesidades, siempre dentro del marco legal vigente”.

Dos mesas más

Por su parte, el denunciante espera que se le permita colocar dos mesas más de las que tiene en la actualidad, pasando de seis a ocho, aunque el ancho de su fachada esté ocupado en su totalidad. Ese es precisamente el origen de la protesta.

Y es que, al estar en el medio de dos negocios que cuentan con sendas terra­zas autorizadas con anterioridad a la inauguración de su establecimiento, se complica la ampliación del espacio de servicio para su mobiliario.