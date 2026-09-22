Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Respaldo de la corporación ferrolana a la última víctima de violencia machista en España, de 34 años

Ediles se concentraron este martes en la entrada del Palacio Municipal

Redacción Ferrol
22/09/2026 19:31
El alcalde presidió el minuto de silencio en la puerta del consistorio
El alcalde presidió el minuto de silencio en la puerta del consistorio
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Parte de la corporación ferrolana, con el alcalde, José Manuel Rey Varela, a la cabeza, secundó este martes un minuto de silencio para condenar el asesinato de una mujer de 34 años en Madrid, presuntamente, por parte del individuo que era su pareja. 

El cuerpo fue localizado el pasado 19 de septiembre y se trata de la víctima número 38 en lo que va de 2026, elevándose hasta las 1.379 asesinadas desde 2003, cuando empezó el registro a nivel nacional. 

El teléfono 016 ofrece una ayuda inmediata y no deja huella en la factura aunque sí hay que eliminarlo del listado. Asimismo, se puede escribir un correo a 016-online@igualdad.gob.es o un mensaje por WhatsApp al número 600 000 016. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620