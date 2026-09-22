Respaldo de la corporación ferrolana a la última víctima de violencia machista en España, de 34 años

El alcalde presidió el minuto de silencio en la puerta del consistorio Jorge Meis

Parte de la corporación ferrolana, con el alcalde, José Manuel Rey Varela, a la cabeza, secundó este martes un minuto de silencio para condenar el asesinato de una mujer de 34 años en Madrid, presuntamente, por parte del individuo que era su pareja.

El cuerpo fue localizado el pasado 19 de septiembre y se trata de la víctima número 38 en lo que va de 2026, elevándose hasta las 1.379 asesinadas desde 2003, cuando empezó el registro a nivel nacional.

El teléfono 016 ofrece una ayuda inmediata y no deja huella en la factura aunque sí hay que eliminarlo del listado. Asimismo, se puede escribir un correo a 016-online@igualdad.gob.es o un mensaje por WhatsApp al número 600 000 016.