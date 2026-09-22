Personal civil de Defensa se moviliza en Ferrol reclamando mejoras salariares permanentes

Concentración ante la puerta del Dique Jorge Meis

Representantes del colectivo de personal civil del Ministerio de Defensa volvieron este martes a movilizarse en Ferrol –también lo hicieron en los municipios de Marín, A Coruña y Santiago– en demanda de mejoras salariales.

Los participantes en el acto reivindicativo se concentraron ante la puerta del Dique del Arsenal militar reclamando, entre susreclamaciones, la integración de un complemento de 300 euros mensuales en 14 pagas para todo el personal civil y la actualización urgente y automática de las retribuciones más castigadas, sin que haya ni una nómina por debajo del SMI.

Desde la Federación Atención a la Ciudadanía –FAC–, USO y Aplage, convocantes del acto con el apoyo de la CIG, han indicado que este conflicto laboral comenzó hace “casi dos años” y han criticado “rotundamente el modelo discriminatorio que la Administración y la mayoría de la parte social han consolidado”, además de reclamar la equiparación salarial con el personal militar.

La concentración se produjo dos días antes de que se celebre la Mesa Delegada de Negociación del departamento público en la que la CIG ha anunciado ya que defenderá su propuesta “para que se inste a Función Pública e Facenda a iniciar os procedementos necesarios para facer efectivo o incremento do complemento específico”. El sindicato defiende que estas cantidades dejen de depender de fórmulas provisionales o de una produtividad y se conviertan en permanentes.