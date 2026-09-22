Pamen Pieltain | “Hay que ser honestos y admitir que usamos mucho el coche”

Pamen Pieltain Jorge Meis

El pasado miércoles, día 16, comenzó el calendario de actividades del Concello por la Semana Europea da Mobilidade. Con motivo de esta efeméride, Diario de Ferrol aborda con la concejala responsable de esta área, Pamen Pieltain, el desarrollo de esta última edición y los problemas y retos del municipio en materia de transporte sostenible.

¿Cómo valora esta última Semana Europea da Mobilidade?

Bueno, todavía nos quedan actividades hoy, pero la verdad es que ha tenido muchísimo éxito. La marcha ciclista del domingo funcionó muy bien, aunque también es verdad que tuvimos muy buen tiempo. Todos los niños acabaron muy contentos, porque, además del sorteo de regalos que se hace al final, les dimos una camiseta, con lo cual todos se fueron con algo. El parque de educación vial también estuvo muy bien y las charlas en los colegios gustan mucho, especialmente los circuitos que hacemos con sillas de ruedas y con antifaces y bastones, que las vamos a mantener. Intentamos concienciar de las dificultades a las que se enfrentan las personas con alguna discapacidad y también de la importancia de mantener las calles limpias. Luego tenemos las rutas guiadas, que es una manera de hacer que la gente mayor se muevan un poco, que hagan una actividad que sí tenga que ver con la movilidad y al mismo tiempo algo que les interese.

El último informe del IGE constata un aumento en el uso del vehículo privado. ¿Cómo valora esta situación?

Creo que en Ferrol tenemos que ser un poco honestos con nosotros mismos y admitir que utilizamos mucho el coche particular. Para llevar a los niños al colegio, para ir de la plaza de Amboage al ambulatorio... No medimos las distancias. Lo que consideramos que está lejos realmente es un paseo, así que creo que tenemos que seguir haciendo campañas para concienciar a la gente de que ande un poco más, no solo por la contaminación, sino también por salud. El tiempo también está ayudando, con menos días de lluvia, que facilita el uso de bicicletas, el ir andando o utilizar el transporte alternativo, como el autobús. Durante la Semana da Mobilidade siempre repartimos dípticos, hablando de la tarjeta para los menores y para los mayores de 65, que algunos no saben todavía que existe. También es verdad que en las casas cada vez más gente tiene coche. Antes había un vehículo y era el de toda la familia.

¿Cómo se puede incentivar desde el Concello el uso de formas de transporte alternativas?

Bueno, la tarjeta +65, especialmente entre usuarios autobús, es bastante importante, aunque es cosa de la Xunta. Pero bueno, aparte de las charlas informativas, se están creando sendas peatonales para que la gente tenga lugares donde pueda pasear. La intención es circunvalar toda la ciudad, de modo que si quieres ir a algún sitio, pues puedas ir por alguna zona bonita, al mismo tiempo que no te interrumpa el tráfico. También tenemos que renovar la flota de bicis, porque la verdad que están anticuadas. Intentaremos meter eléctricas, que ya están en muchas ciudades. Y entendemos que con la zona de bajas emisiones también se reducirá un poco el uso del automóvil.

Se ha observado en los últimos años un aumento de padres que recogen a sus hijos del colegio o instituto en vehículo privado, lo que deriva en problemas de tráfico. ¿A qué se debe este fenómeno y cómo puede solucionarse?

Es verdad que en otras épocas los niños tenían más independencia. Está claro que a los pequeños lo normal es que los lleves al colegio, pero creo que según se van haciendo mayores, seguimos teniendo la costumbre de llevarlos a la escuela en coche cuando podemos animarles a que sean un poco más independientes. También influye que Ferrol ha crecido. Hay gente que vive en zonas en las que no hay transporte escolar. Cuando yo era pequeña casi todos los colegios tenían transporte escolar. Ahora no y creo que eso también influye. Creo que es un problema de todas las ciudades en general. No sé cuál es el método más efectivo. Nosotros hemos puesto las ‘Pequeparadas’, pero entra dentro del civismo de cada uno que se utilicen de manera correcta. Al final es cuestión de concienciar un poco a la gente, porque nosotros no podemos entrar en la decisión de los padres de llevarlos.

‘Abrir Ferrol ao Mar supondrá ampliar la red de carril bici y de sendas peatonales ¿Qué es lo siguiente?

La verdad que las obras están yendo muy bien, pero la idea es que este proyecto sea como un inicio. El objetivo es circunvalar todos los barrios, es decir, que esa senda peatonal y ciclista pase por todos los barrios, de manera que puedas acabar yendo a cualquier parte de la ciudad tanto en bici como andando. El siguiente paso será también cambiar la flota de bicicletas. Creo que el paso a la bicicleta eléctrica va a ser fundamental. En Ferrol tenemos cuestas, es verdad que no como Vigo, pero bueno, si metes bicis eléctricas yo creo que la gente se va a animar más a utilizarlas. De hecho, ahora los chavales han vuelto mucho a la bici, así que creo que es el momento de aprovechar para que se vea que puedes ir al trabajo en bici. También se podría hablar con las empresas para que tengan puntos donde puedan dejar las bicicletas y nosotros tendremos que poner más puntos de recarga.