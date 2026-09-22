Mejoras en los viales de Caranza, desde Ejército Español a Lepanto con Padre Feijóo

La calle Lepanto con Padre Feijóo será también objeto de remodelación Jorge Meis

El Concello ha dado el visto bueno a una partida de 89.921,40 euros destinada a la pavimentación de la calle Ejército Español en el barrio de Caranza, con un plazo de ejecución estimado de dos meses.

La actuación incluye la renovación del pavimento y mejora de las condiciones de seguridad, accesibilidad y movilidad en esta vía.

Los trabajos afectarán a unos 338 metros, con una superficie total de 3.222,30 metros cuadrados y la actuación principal consistirá en el fresado y posterior reasfaltado de 2.310 metros cuadrados de calzada. El proyecto contempla también la reparación de 100 metros cuadrados de pavimento de adoquín en las zonas de estacionamiento, así como diferentes actuaciones destinadas a mejorar la evacuación de las aguas pluviales. Se pintarán nuevas líneas de señalización, pasos de cebra y se instalará una señal luminosa para paso escolar, equipada con tecnología LED, entre otras actuaciones. La intervención mantendrá las 75 plazas de aparcamiento, cuatro de ellas para personas con movilidad reducida.

Con esta actuación, como destacó el alcalde ferrolano, José Manuel Rey, Ferrol contará con una calle “máis segura, accesible e cómoda, cun pavimento renovado, unha mellor drenaxe, máis visibilidade e zonas de estacionamento en mellores condicións”.

Esta obra se completa en el barrio de Caranza con una actuación prevista en la calle Lepanto con Padre Feijóo, cuyo proyecto está todavía en fase de redacción.

Asimismo, se encuentra en fase de requerimiento de documentación para su adjudicación la reforma de cuatro locales comerciales en el mercado de Caranza por 96.750 euros.