Los ferrolanos usan más el coche para ir a trabajar, pero menos para el ocio

Atascos a la salida de los colegios Jorge Meis

El uso del vehículo privado por parte de los vecinos de Ferrol ha crecido, en términos generales, a lo largo de la última década. Así lo muestra la más reciente actualización del apartado de Mobilidade de la Enquisa Estrutural a Fogares elaborada por el Instituto Galego de Estatísitica (IGE), correspondiente al año 2025, centrada principalmente en los desplazamientos por motivos laborales, pero que también aborda otras situaciones, como el transporte para el ocio o las compras, para el acompañamiento de menores o de personas mayores, o por cuestiones familiares, entre otros.

A nivel de trabajo, el dato más significativo del informe es que, de los 22.640 ferrolanos ocupados que deben desplazarse para llegar a su empleo –es decir, que no teletrabajan o que su profesión no implica ir cada día a una localización fija–, 15.286 usan su vehículo particular frente a los 13.739 constatados en 2015 –es decir, un 11,26% más–. No obstante, es importante destacar que, si bien el volumen poblacional en 2025 era notablemente inferior al de la década anterior, esto no se traduce en un mayor número de vecinos ocupados y, de hecho, aunque la cifra de desplazamientos por cuenta propia ahora es mayor, es porcentualmente menor a la de una década atrás –69,9% frente al actual 67,3%–.

Otro apartado interesante dentro de este estudio es la relación entre el concello de residencia y el puesto de trabajo de los vecinos, así como la distancia recorrida para llegar hasta él. A este respecto, el documento constata que el 99,7% de los ferrolanos están empleados dentro del municipio y, dentro de este total, el 45,3% vive a una distancia de entre uno y cinco kilómetros de su centro laboral –lo que supone una caída de más del 11% respecto a 2015–. Curiosamente, el resto de parámetros en este punto –menos de un kilómetro, entre cinco y 15, de 15 a 50, y de 50 en adelante–, han registrado notables incrementos, salvo el último, lo que parece indicar, por una parte, una mayor concentración poblacional y de negocios en el núcleo urbano y también una importante dispersión hacia la zona rural y barrios más periféricos.

Finalmente, en lo referente al tiempo que se tarda en alcanzar el puesto de trabajo, en todos los apartados se ha experimentado un aumento, aunque con matices. En este sentido, a nivel numérico el crecimiento es general –de menos de cinco minutos se pasó de 1.155 a 2.019 personas; hasta 15 minutos, de 12.827 a 12.972; hasta la media hora, de 3.754 a 5.342 y, a partir de esta franja, de 1.894 a 2.361–, no obstante, en el segmento del cuarto de hora, al igual que en los desplazamientos, se constató una importante caída porcentual, pasando del 65,3% a 57,1.

Otros desplazamientos

Fuera del ambiente laboral, el informe del IGE se aleja de la categoría de ocupados y habla únicamente de traslados por parte de los mayores de 16 años, dado que incluye todos los vehículos privados –como por ejemplo motocicletas o turismos eléctricos sin carné–, aquellos no motorizados, el transporte público e incluso las caminatas de corta distancia.

Así, mientras que el uso del transporte privado ha crecido en los desplazamientos para hacer compras, para el cuidado de personas menores o mayores y para la realización de gestiones –especialmente en el primer supuesto, que pasó de 25.190 a 26.104 personas y porcentualmente del 42,15 al 46,46%–, también ha caído notablemente en los trayectos para cuestiones de ocio –de 29.306 a 22.756 vecinos– y para visitas a familiares o amigos –pasando de 29.940 a 25.378–.

Los servicios públicos no han corrido mejor suerte y si bien para labores de atención a personas dependientes sí que ha crecido su uso –se pasó de 431 a 1.603 personas en diez años–, su uso es muy inferior respecto a otras formas de transporte, incluidos los paseos, y en algunos apartados, como los encuentros con allegados, el descenso resulta muy llamativo –de 2.733 a 1.949 desplazamientos–. Curiosamente, los métodos de transporte no motorizados han ganado una gran prevalencia a lo largo de la última década e incluso en algunos supuestos, como los desplazamientos por cuestiones de ocio, ha llegado a superar a los vehículos privados. De este modo, en este último caso son 24.020 los vecinos que los emplean frente a los 21.211 de 2015, mientras que para las visitas han aumentado de 21.283 a 23.897. Sin embargo, para realizar compras o para el cuidado de otras personas las cifras apenas han cambiado en la última década, al tiempo que se registró una gran caída en su uso a la hora de realizar gestiones –de 28.428 a 25.580–.

Por último, los desplazamientos a pie de menos de diez minutos cayeron de forma drástica en todos los supuestos salvo en el ocio, que creció en 500 personas.