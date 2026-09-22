La oposición llevará al pleno, a través de una moción conjunta, la problemática del transporte

Sesión plenaria ordinaria del pasado mes de agosto Jorge Meis

El colapso del servicio de transporte de viajeros por carretera en Ferrolterra llegará el próximo jueves al pleno ordinario de la ciudad naval por medio de una moción conjunta de todos los grupos de la oposición. El texto, de este modo, detalla las múltiples incidencias registradas en las últimas semanas en esta prestación, que opera en la comarca a través de un convenio con la Xunta, denunciando tanto los problemas que acarrea desde hace años como el empeoramiento de la situación con el inicio del curso escolar.

Así, PSOE, BNG y Ferrol en Común demandarán al gobierno local que inste al ejecutivo autonómico a impulsar una investigación oficial y urgente sobre este servicio, así como “unha solución definitiva que inclua o incremento, reforzo e adaptación efectiva” de las rutas, además de garantizar la seguridad de los usuarios. De igual modo, se solicita al Concello que suspenda el abono del mencionado convenio hasta que se solventen las incidencias y que “impulse” la creación de una empresa municipal de transporte.

Otras propuestas

Además de la moción conjunta, los grupos socialista y de Ferrol en Común también avanzaron el resto de propuestas que llevarán a la sesión plenaria. De esta forma, los primeros plantearán, por una parte, una serie de medidas ante la prealerta por sequía que sufre la comarca, demandando información actualizada sobre el estado del embalse de As Forcadas; y, por otra, aprovechando la renovación del servicio de limpieza, que se implanten colectores de basura accesibles –y que se facilite, mediante su colocación adecuada, el uso de los mismos–.

Finalmente, dando continuidad a su denuncia por los daños que los madereros están ocasionando en las pistas rurales, Ferrol en Común solicitará el desarrollo de una ordenanza municipal específica.