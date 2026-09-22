La Merced celebra el domingo sus “callos solidarios” para finalizar la fiesta de su titular

Entrega de la distinción anual de la Cofradía de la Merced Jorge Meis

Como cada 24 de septiembre, la comunidad mercedaria celebra la fiesta de su titular y será este jueves cuando Nuestra Señora de la Merced recorra de nuevo las calles de Ferrol. Pero antes, desde el pasado lunes, se celebra en su capilla el triduo en su honor en el que toma parte la totalidad de la comunidad ligada al colegio y la hermandad.

Este miércoles y jueves, a las 18.30 horas, se empezará con el rezo del rosario y media hora después comienza la eucaristía. En la jornada de hoy contará, además, con la ceremonia de imposición de las medallas de la Orden Tercera Mercedaria y en la de mañana finalizará con el cortejo, teniendo el acompañamiento musical de Acotaga y el Real Coro Toxos e Froles. A mayores, todos aquellos niños y niñas cuyas familias lo deseen podrán ser presentados ante la Virgen.

Pasados los cultos religiosos, el domingo 27 de septiembre se celebrará un ágape de confraternización en el comedor del Tirso de Molina desde las 12.30 horas. Como ocurrió en años anteriores, se pondrán a la venta “callos solidarios” que se podrán degustar allí o llevarse en recipientes.

Luego, desde las 16.00 horas, habrá bingo social. Todo lo recaudado con esta doble actividad festiva irá destinado a la bolsa de caridad de la Cofradía de la Merced que realiza acciones en favor de las personas vulnerables.