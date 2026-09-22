La conexión entre la carretera Baja y la Alta del Puerto estará lista en la primera quincena de octubre

Escaleras acceso a la Casa del mar desde el parking de la carretera Baja Jorge Meis

La posibilidad de acceder desde el estacionamiento de la carretera Baja del Puerto, al lado de la Factoría de Subsistencia, hasta la carretera Alta, a la altura de la Casa do Mar –albergue de peregrinos y sede de AFAL– está cada vez más cerca.

La construcción de las escaleras de conexión, que vencen un desnivel de 12 metros, están concluidas y solo queda la colocación de la barandilla, que está pendiente de instalación, una vez llegada desde el taller donde se ha construido.

Las previsiones son que para la primera quincena de octubre este acceso esté operativo.

Los trabajos fueron adjudicados a Noia Success Infraestructuras y Servicios por un importe de 82.000 euros, para habilitar una conexión, hasta ahora inexistente, por el lateral del talud del antiguo cargadero de mineral. Las obras, sin embargo, sufrieron algunos contratiempos, toda vez que se vieron afectadas por condiciones meteorológicas adversas y por la aparición de una tubería que hizo suspender los trabajos una temporada. Estos se reiniciaron el pasado mayo y podrán concluirse en los próximos días.

De este modo, quedarán unidas las dos carreteras por escaleras, venciendo un talud que impedía acceder a pie desde el parking a la carretera Alta.