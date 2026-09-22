"Golfas" y "traidores": nuevo ataque a la sede de Cruz Roja en Ferrol

"Ceuta no estás sola" es otra de las frases que se pueden leer Cedida

La sede de la Cruz Roja en Ferrol ha sufrido un nuevo ataque en forma de pintadas intolerantes, acusando a la entidad social de ser una "mafia de la invasión" y una "ONG antiespañola".

En las paredes de la fachada de su local, en la esquina de Dolores y Coruña, se puede leer, escrito en espray negro, que "Ceuta se defiende" y "Ceuta no estás sola".

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Descalificativos como "traidores" o "Cruz Roja, ¡golfas¡", se suman a otros más 'sesudos' como "endófobas" —que tienen aversión o desprecio hacia la propia etnia o cultura— o menciones al "Plan Kalergi", una de las teorías de la conspiración preferidas de los racistas y xenófobos.

Otra de las pintadas aparecidas en la mañana de este martes Cedida

En ella apelan a un complot de las élites mundiales para acabar con la población europea empleando para ello la inmigración masiva y el "mestizaje".

La sede de la Cruz Roja de Ferrol amanece vandalizada con pegatinas del grupo Núcleo Nacional Más información

No es este el primer ataque que sufren las trabajadoras de Cruz Roja en su local, sino que ya van varios y todos con un 'sello' muy parecido. El último fue el pasado 28 de abril, cuando se despertaron con pegatinas neonazis en sus paredes.