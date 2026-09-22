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Ferrol

"Golfas" y "traidores": nuevo ataque a la sede de Cruz Roja en Ferrol

El local de la entidad social, en la esquina de Dolores con Coruña, ha vuelto a amanecer con pintadas este martes

Redacción Ferrol
22/09/2026 08:36
Nuevas pintadas en la sede de Cruz Roja en Ferrol
"Ceuta no estás sola" es otra de las frases que se pueden leer
Cedida
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La sede de la Cruz Roja en Ferrol ha sufrido un nuevo ataque en forma de pintadas intolerantes, acusando a la entidad social de ser una "mafia de la invasión" y una "ONG antiespañola".

En las paredes de la fachada de su local, en la esquina de Dolores y Coruña, se puede leer, escrito en espray negro, que "Ceuta se defiende" y "Ceuta no estás sola".

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Descalificativos como "traidores" o "Cruz Roja, ¡golfas¡", se suman a otros más 'sesudos' como "endófobas" —que tienen aversión o desprecio hacia la propia etnia o cultura— o menciones al "Plan Kalergi", una de las teorías de la conspiración preferidas de los racistas y xenófobos.

Nuevas pintadas en la sede de Cruz Roja en Ferrol
Otra de las pintadas aparecidas en la mañana de este martes
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En ella apelan a un complot de las élites mundiales para acabar con la población europea empleando para ello la inmigración masiva y el "mestizaje".

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No es este el primer ataque que sufren las trabajadoras de Cruz Roja en su local, sino que ya van varios y todos con un 'sello' muy parecido. El último fue el pasado 28 de abril, cuando se despertaron con pegatinas neonazis en sus paredes.

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