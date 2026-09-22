Ferrol en Común defiende que el martes de Entroido sea festivo local en lugar del día de San Xiao

Acto institucional del día de San Xiao Daniel Alexandre

El grupo municipal de Ferrol en Común volvió a defender esta semana la idoneidad de elegir el 9 de febrero, martes de Entroido, como uno de los dos festivos locales para el ejercicio 2027, concretamente en sustitución de San Xiao, el 7 de enero. Por medio de un comunicado, la formación insistió en que la efeméride elegida por el gobierno ferrolano, si bien es el patrón de la ciudad naval, se trata de un festejo, indican, de carácter esencialmente institucional y que, además, coincide con el inicio de las rebajas, un período de gran actividad comercial.

Por el contrario, apuntan, el martes de Entroido es una festividad más “coherente”, dado que permitiría dar continuidad a las diferentes propuestas socioculturales programadas para los días anteriores y posteriores, además de facilitar la conciliación familiar, puesto que no es lectivo. De igual modo, FeC recuerda que estas celebraciones cada año crecen en participación y dinamizan el tejido económico local.