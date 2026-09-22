Este miércoles concluye el plazo de presentación de candidaturas a los premios Ferrolterra Emprende

Edición anterior de los premios Ferrolterra Emprende Daniel Alexandre

Este miércoles 23 termina el plazo para presentar candidaturas a los XI Premios Ferrolterra Emprende, que convoca la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrol –AJE–.

Hasta las 23.59 horas todavía se pueden plantear opciones tanto de particulares como de empresas, contemplándose dos categorías: el Premio Iniciativa Emprendedora 2026, dirigido a empresas constituidas después del 1 de enero de 2025 y el Premio Joven Empresario/a 2026, dirigido a empresas creadas antes del 1 de enero de 2025.

Las candidaturas deberán enviarse por correo electrónico a info@ajeferrolterra.org y las bases del concurso pueden consultarse en la web de AJE Ferrolterra.

Desde la entidad se anima, además, a asistir como invitado a la gala de entrega de los premios, que tendrá lugar el próximo 2 de octubre en el castillo de San Felipe.

La jornada comenzará a las 19.00 horas, con el traslado en lancha, para comenzar la gala media hora después, hasta las 21.00 horas, aproximadamente.

A continuación tendrá lugar un cóctel y networking, para compartir experiencias, conocer a otros profesionales y empresas y generar nuevas oportunidades de colaboración. El regreso será a las 23.00 horas, en bus.