Emafesa licita por 165.000 euros el mantenimiento del embalse de As Forcadas

Entre otras labores, la adjudicataria deberá presentar un informe anual con todas las mediciones realizadas Jorge Meis

La Empresa Mixta de Augas de Ferrol (Emafesa) inició recientemente el proceso de licitación del servicio de auscultación y mantenimiento del embalse de As Forcadas. El encargo, que tendrá una duración de tres años, está presupuestado en 165.753,94 euros –con impuestos incluidos– y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta la medianoche del próximo 5 de octubre.

Tal y como detalla el pliego de prescripciones técnicas, disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la prestación afecta tanto a las instalaciones en sí como a los dispositivos de control de las mismas y al Plan de Emergencia, todavía en fase de implantación –de hecho, esta implantación forma parte del encargo–. Así, la empresa mixta divide los trabajos del contrato en tres grupos de actuación: la auscultación –que en el contexto de estas infraestructuras contempla todas las labores de medición e inspección de las mismas para garantizar su correcto funcionamiento–, la aplicación del mencionado plan y la realización de labores puntuales.

En el primero de estos apartados se incluye la adquisición y tratamiento de los datos del embalse, así como su posterior visualización y transmisión a través de un dispositivo PDA; el mantenimiento y conservación de los sistemas manuales y automáticos de control; la realización de visitas de inspección y de obra civil; el acometido de observaciones geodésicas en el recurso; y, finalmente, la elaboración de diferentes informes mensuales, así como uno anual sobre la situación y comportamiento de la presa en el que, además, se presenten las conclusiones y recomendaciones realizadas en base a los documentos periódicos.

En cuanto al Plan de Emergencia –formado por dos sirenas de aviso a la población, un sistema de comunicaciones y una sala específica en la edificación del estribo izquierdo del embalse–, la adjudicataria deberá realizar labores de mantenimiento de todos sus elementos, además de la celebración, en coordinación con los Concellos afectados, de un simulacro anual. Finalmente, los trabajos puntuales contemplan, por una parte, la redacción de informes diarios de explotación y, por otra, la elaboración de la primera Revisión General de Seguridad de la presa.

Asimismo, dentro de estos conjuntos de actuaciones se establecen parámetros y protocolos más concretos, como puede ser la frecuencia de las lecturas que deberán realizar los operarios, que en todos los casos serán semanales, salvo para la red de nivelación de la de colimación, que serán semestrales. De hecho, todas las mediciones deberán realizarse en parejas, con un lector especializado y uno de apoyo para garantizar la fiabilidad de las mismas.