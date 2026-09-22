Elaboración artesanal de sapos, novas exposicións e máis, na axenda do Ateneo Ferrolán
Esta semana voltará Xosé Debasa, desta vez na súa faceta fotográfica en lugar das esculturas en madeira e ferro
O programa cultural que acolle o Ateneo Ferrolán no seu histórico edificio da rúa María comezou o curso con forza, acollendo eventos destacados como a primeira edición do Hack&Beers na cidade, que contou cunha ampla participación de persoas interesadas polo eido da ciberseguridade, e tamén varias exposicións novas neste mes de setembro, como a da pintora Carmen Alberto Rodríguez, a da ilustradora e animadora 2D Gairah Praskovia e a que está por vir do fotógrafo e escultor Xosé Debasa. Ademais, neste espazo levaranse a cabo proximamente actividades vencelladas á artesanía tradicional galega e ao chamado teatro playback.
O Ateneo Ferrolán daba por clausurada onte a exposición de Carmen Alberto Rodríguez ‘Tierriña’, a segunda mostra que trae a estas mesmas instalacións esta artista que anda a cabalo entre Andalucía e Galicia, de orixe local e bisneta do arquitecto Ucha Piñeiro. De feito, a súa conexión coa cidade tamén está estreitamente relacionada coa súa formación artística, xa que se considera discípula da acuarelista Eva Liberal.
A finais da semana pasada, esta selección coincidía coa entrada da obra de Gairah Praskovia, unha ferrolá internacionalmente recoñecida con distintos premios polas súas animacións, cun estilo de influencia xaponesa que tamén marca as ilustracións da súa colección ‘Deconstrucción’.
Esta exposición poderá verse ao mesmo tempo que ‘Cuando el color desaparece, la verdad se revela’, unha selección fotográfica en branco e negro de Xosé Debasa que o ano pasado xa levara ao ‘Recuncho da Arte’ do café Dzine, en San Sadurniño, onde este 2026 tamén volveu lucir unha mostra, neste caso misturando as súas dúas facetas, polo que tamén incluíu esculturas. Precisamente, as súas figuras elaboradas en madeira e ferro reciclados puideron verse rematando o 2025 no Ateneo, un espazo que acollerá as súas imaxes a partir deste xoves, na sala 1, até o 30 de outubro.
Teatro playback
A pesar do seu nome, a actividade que se estreará o día 1 de outubro, coa previsión de desenvolverse todos os xoves, de 18.30 a 20.30 horas, ten máis relación co encontro social que co teatro, polo que non se precisa experiencia nin talento interpretativo. A artista ucraína Daria Musa será a encargada de conducir as sesións, nas que as historias dos participantes convértense en protagonistas. Para máis información pódese escribir ao WhatsApp 611 281 910.