El PSOE ferrolano reclama conocer plazos y servicios de atención en salud mental del hospital de día

Hospital Naval Daniel Alexandre

El PSdeG-PSOE reclama a la Xunta que informe sobre los plazos y los planes para poner en marcha el servicio de salud mental de día en el Hospital Naval de Ferrol.

El portavoz municipal del partido, Ángel Mato, indicó que se hacen eco de las demandas de muchos ferrolanos que quieren “que se dea toda a información á cidadanía dun servicio como é a asistencia de día de saúde mental. Queremos saber plazos”. Además, los socialistas llevarán al Parlamento estas reclamaciones a través del diputado Aitor Bouza, que explicó que lo que se busca es “coñecer en que estado se atopa e cales son a día de hoxe os prazos e os plans da Xunta de Galicia para desenvolver este servizo, e, sobre todo, como se vai implementar”.

Bouza se interesará, asimismo, por los presupuestos que se van a destinar y por cuál es la trayectoria que tiene pensado seguir la Xunta con respecto a la puesta en funcionamiento del servicio.

El diputado socialista reclama también que se facilite mayor información, que se aporte transparencia y sobre todo que se concreten cuáles van a ser los pasos que se van a dar a continuación y que se comprometan a que se cumplan todos y cada uno de ellos.