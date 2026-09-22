El calor y la sequía de este fin de verano contrasta con el huracán de hace 20 años

Gente bañándose este lunes en la playa de Caranza Jorge Meis

Mientras en la jornada de este lunes las temperaturas en Ferrol eran tan altas que a las tres de la tarde la sensación térmica era de 31,7 grados –según los datos registrados en el observatorio del CIS de A Cabana–, no se recogía ni una gota de agua y el sol brillaba sin nubes, se cumplían 20 años de una tormenta tropical de tal calibre como la ‘Gordón’ que dejó en Ferrol graves daños y secuelas.

Ya el día anterior, el 20 de septiembre del año 2006, las clases se habían suspendido y se había creado en Ferrol un comité de emergencia con base en el palacio municipal.

El huracán, que se preveía que entrase de madrugada en Galicia, dejó a 77 familias ferrolanas en la calle, con los tejados de las casas levantados, y teniendo que ser realojados en hoteles de la ciudad.

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El suceso tuvo lugar en las viviendas de Tejeras, en dos edificios, y aunque no hubo víctimas, los bomberos trasladaron perros hasta el lugar del suceso para rastrear entre los escombros.

El huracán ‘Gordon’ llegó muy débil a la costa, pero aún así sembró el caos por toda la comarca provocando múltiples incendios, destrozos de postes del tendido eléctrico, caída de árboles y ramas en caminos, ríos y carreteras y ocasionando daños en tejados, iglesias y cementerios, entre otros incidentes.

Todo esto sucedió en un mes de septiembre, hace 20 años, con una media de temperatura de 19 grados, no mucho más baja de los 20,3 de media que se han recogido por el momento este mes.

Sin embargo, frente a los únicamente cuatro días de lluvia de este septiembre, el de entonces contemplaba ya una quincena entera de caída de agua. También la temperatura máxima alcanzada entonces fue hasta seis grados menor que la actual, que se recogió el pasado día 5, con 35,6 grados.

Este fin de verano está siendo extremadamente cálido en Ferrol y la asistencia a las playas así lo demuestran, pese a que la temporada oficial y, por tanto, con el servicio de socorrismo en funcionamiento, concluyó ya el pasado día 12.