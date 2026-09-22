El BNG lleva al Parlamento la petición de que el Sergas asuma los servicios que presta Asfedro

Reunión de representantes de BNG y de Asfedro Cedida

El diputado del BNG Mon Fernández defenderá este jueves 24 en el Parlamento de Galicia una proposición no de ley a través de la cual insta a la Xunta y en concreto a la Consellería de Sanidade a avanzar en integración plena de todos los servicios de atención a las drogodependencias en la red –Sergas–, incluyendo aquellos que actualmente gestionan entidades sin ánimo de lucro como es el caso de la ferrolana Asfedro.

Mon Fernández coincide con la directiva de la asociación, con la que se ha reunido recientemente, en que “o tratamento deste tipo de condutas aditivas deben ser tratadas desde a sanidade pública”.

Fernández critica que el Partido Popular y la Consellería de Sanidade “non cumpriran os compromisos adquiridos con Asfedro para iniciar os trámites para a súa integración na sanidade pública ni tan sequera explorar as vías nas que se puidera materializar esta medida”.

Desde el BNG se valora el trabajo que lleva a cabo Asfedro, una entidad que atiende a más de 2.000 personas, pese a las dificultades que afronta todos los días “como o estado das súas instalacións, ou contar desde hai anos co mesmo orzamento para atender, entre outras, unha comunidade terapeútica que conta con lista de agarda”, como indica el diputado del BNG.