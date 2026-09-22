Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El BNG lleva al Parlamento la petición de que el Sergas asuma los servicios que presta Asfedro

Mon Fernández defenderá una proposición no de ley

Redacción Ferrol
22/09/2026 21:57
Reunión de representantes de BNG y de Asfedro
Reunión de representantes de BNG y de Asfedro
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El diputado del BNG Mon Fernández defenderá este jueves 24 en el Parlamento de Galicia una proposición no de ley a través de la cual insta a la Xunta y en concreto a la Consellería de Sanidade a avanzar en integración plena de todos los servicios de atención a las drogodependencias en la red –Sergas–, incluyendo aquellos que actualmente gestionan entidades sin ánimo de lucro como es el caso de la ferrolana Asfedro

Mon Fernández coincide con la directiva de la asociación, con la que se ha reunido recientemente, en que “o tratamento deste tipo de condutas aditivas deben ser tratadas desde a sanidade pública”.

Fernández critica que el Partido Popular y la Consellería de Sanidade “non cumpriran os compromisos adquiridos con Asfedro para iniciar os trámites para a súa integración na sanidade pública ni tan sequera explorar as vías nas que se puidera materializar esta medida”.

Desde el BNG se valora el trabajo que lleva a cabo Asfedro, una entidad que atiende a más de 2.000 personas, pese a las dificultades que afronta todos los días “como o estado das súas instalacións, ou contar desde hai anos co mesmo orzamento para atender, entre outras, unha comunidade terapeútica que conta con lista de agarda”, como indica el diputado del BNG.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620