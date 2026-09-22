El arte del pintor ferrolano Carlos Barcón se expone en un histórico edificio de Santiago de Compostela

El artista en una exposición en la galería Enrique Vázquez de Ferrol Jorge Meis

La obra del pintor ferrolano Carlos Barcón se expondrá desde este mismo miércoles 23 en otro edificio histórico del siglo XVIII, en esta ocasión en Santiago de Compostela, como es el Hotel Virxe da Cerca. El fundador de la Sociedad Artística Ferrolana –SAF–, miembro de la Real Academia Galega de Belas Artes y numerario de la Asociación Internacional de Críticos de Arte de Madrid y París inaugurará esta tarde, a las 19.30 horas, ‘A son do mar’, una selección definida por la crítica como “una experiencia altamente emocional”.

El artista viene de exhibir su obra en la Bienal de Gaia (Portugal), y en la misma propuesta en su parada en Ferrol, en el museo de Exponav, donde también acaba de participar, este mismo año, en la exposición colectiva ‘Eclipsarte. O Camiño do sol’.

En esta ocasión, la oportunidad se origina a través del convenio que mantiene desde 2011 Pousadas de Compostela con la coordinadora de exposiciones y proyectos culturales Cristina Carballedo Penelas, que posibilita asimismo muestras como las anteriores, en espacios igualmente históricos como es el edificio de Herrerías de Exponav.

Barcón tiene repartida su obra por múltiples rincones, desde la Casa de Galicia o el Ministerio de Trabajo, en Madrid, hasta la Casa de España en París.