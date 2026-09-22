Condena unánime a las pintadas racistas y machistas contra la sede de la Cruz Roja en Ferrol: “Toda a nosa solidariedade”

Uno de los operarios de Eco Ferrol que eliminaron las frases de la sede de Cruz Roja Jorge Meis

La sede de Cruz Roja en Ferrol en la calle Dolores con Coruña había sufrido otros ataques en meses pasados, incluida la pegada de simbología neonazi a finales del mes de abril, pero nunca hasta este martes les habían cubierto por completo su fachada de mensajes racistas y machistas ni tampoco les habían vandalizado la furgoneta con estas mismas consignas, todas ellas escritas con nocturnidad, anonimato y espray negro.

Los hechos, que ya han sido denunciados en comisaría —confirman fuentes de la Policía Nacional—, han tenido una mayor proyección al haberse hecho eco de lo sucedido en diferentes medios estatales, entre ellos Televisión Española, destacando que el contexto de la agresión a la entidad social y sus trabajadoras tiene que ver con el conflicto latente en la ciudad autónoma ceutí, puesto que “Ceuta se defiende” y “no está sola” son algunas de las frases.

Otras van desde el señalamiento como una “ONG antiespañola” y la “mafia de la invasión” a descalificativos como “traidores” o “Cruz Roja, ¡golfas!”, que se suman a otros más ‘sesudos’, como es el caso de “endófobas” —que tienen aversión o desprecio hacia la propia etnia o cultura— o menciones al “Plan Kalergi”, una de las teorías de la conspiración preferidas de los xenófobos.

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Con ella apelan a un supuesto complot de las élites mundiales para acabar con la población europea empleando para ello la inmigración masiva y el “mestizaje”. A mayores, a la Cruz Roja de Ferrol le han escrito “antiespañoles” y “proinvasión” en un vehículo que ayer tuvo que estar recogiendo igualmente a los usuarios con la pintada a cuestas. En el caso del local, operarios de Eco Ferrol, la empresa concesionaria del servicio de limpieza, se afanaron en borrar los mensajes de odio desde el mediodía.

Reacciones

Aunque en las redes sociales hay quien se ha posicionado, inexplicablemente, a favor de las pintadas, lo cierto es que todos los partidos políticos con representación municipal han cerrado filas para apoyar a Cruz Roja. “Condeamos rotundamente as pintadas”, dijo el regidor, José Manuel Rey Varela, valorando que “ningunha discrepancia política, social ou de calquera índole pode levar a que se sinalen entidades ou persoas que traballan nelas” y defendiendo “a convivencia. Rexeitamos calquera tipo de vandalismo e amosamos toda a nosa solidariedade”. Además, lamentó el popular la “gran polarización”, haciendo un llamamiento a la calma y una crítica a estos mensajes, “veñan de onde veñan”.

Por su parte, el portavoz socialista Ángel Mato expresó que “frente al odio, la xenofobia y el fascismo, a votar y a acabar con esta intolerancia. Ferrol no es así ni quiere esto” y el PSOE añadió que Cruz Roja “traballa cada día para axudar a quen máis o precisa”. La segunda fuerza política de la oposición, el BNG, también se sumó a la condena y mostró su solidaridad con el equipo de la ONG, señalando como responsables “a quen alimenta e difunde eses discursos de odio ao migrante, e de quen ampara, normaliza e pacta cos partidos que defenden esas teorías”, en alusión a PP y a Vox.

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Finalmente, por parte de Ferrol en Común han reiterado su rechazo a lo ocurrido, exigiendo asimismo una investigación por posibles delitos de odio “e a unión de toda a sociedade para frear o avance do fascismo”. Igualmente, desde el Movimiento Sumar, con Antón García Tenreiro como responsable local, piden que se tomen las medidas oportunas por parte del Concello ferrolano.

Asimismo, la oleada de respaldos a Cruz Roja no cesó en toda la jornada, empezando por las personas que se acercaron a la sede a mostrarles su apoyo y continuando por colectivos de todo tipo. El espaldarazo les llegó también de la Diócesis Mondoñedo-Ferrol, cuyo titular, Fernando García Cadiñanos, ha trasladado “mi solidaridad y cercanía por este atentado que busca amedrentar a los que queremos un mundo de fraternidad”.

Desde CCOO se solidarizan con Cruz Roja, exigen una investigación policial “profunda”, hacen un llamamiento a la unidad de partidos y sindicatos “para frear a normalización dos discursos racistas, machistas e totalitarios”, mientras que el Foro Galego de Inmigración pide que el PP “combata” más el discurso “ultraderechista” de Vox criminalizando a estas ONGs y desea una respuesta rápida de las fuerzas y cuerpos de seguridad “para deter e levar aos tribunais aos autores”, y desde el Ateneo Ferrolán reiteran que “Ferrol é unha cidade diversa, solidaria e plural. Fronte ao odio, máis cultura, máis diálogo, máis convivencia e máis compromiso cos dereitos humanos”.