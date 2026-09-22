Comienzan las obras de accesibilidad de un tramo de la calle Pérez Parallé, en Canido

Obras en la calle Pérez Parallé Cedida

La mejora de la accesibilidad en el barrio de Canido avanza con las obras iniciadas en la jornada de este martes en un tramo de la calle Pérez Parallé, comprendido entre Muíño do Vento e Ínsua, que corren a cargo de la empresa Canarga SL por un importe de 267.784 euros.

El proyecto, como explican desde el Concello, incluye una reorganización del espacio público para adaptarlo a las exigencias actuales de movilidad. Así, se ampliarán las aceras hasta alcanzar los 960 metros cuadrados, ganando superficie al espacio destinado actualmente a aparcamiento. Estas zonas serán repavimentadas e incorporarán un firme podotáctil, favoreciendo una accesibilidad más segura e inclusiva.

En cuanto a la iluminación, se renovará el sistema actual con luminarias más eficientes energéticamente, mejorando tanto la visibilidad como el uso de los espacios públicos, en respuesta también a las peticiones de la vecindad. Así, se instalarán 13 puntos de luz en el vial y otros nueve específicos para las zonas peatonales.

El mobiliario urbano se completará con la colocación de cuatro bancos de madera y otras tantas papeleras.

También está previsto repavimentar una superficie de 2.174 metros cuadrados y colocar las señalizaciones pertinentes con el objetivo de incrementar la seguridad tanto para peatones como para conductores.

El proyecto se completa con la instalación de una nueva marquesina de autobús en esta calle.