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Diario de Ferrol

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Idiomas

Ampliado o período de matrícula da Escola de Idiomas de Ferrol para cubrir prazas vacantes

O mesmo ocorre nas seccións de Cedeira e As Pontes

Redacción Ferrol
22/09/2026 05:00
Imaxe dunha clase especial na Escola Oficial de Idiomas de Ferrol
Imaxe dunha clase especial na Escola Oficial de Idiomas de Ferrol
Daniel Alexandre
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A Escola de Idiomas de Ferrol, así como o resto de delegacións e as seccións de Cedeira e As Pontes, veñen de prolongar o prazo de matriculación unha semana, que nun inicio pechaba o día 18. Así, co obxectivo de cubrir as prazas que quedan vacantes, dende o centro formativo establecen como nova data límite este venres 25, como máximo, ás 23.59 horas.

Na páxina web da Escola de Idiomas (www.edu.xunta.gal/centros/eoideferrol) pódese atopar unha nova ligazón para formalizar a inscrición coas datas actualizadas, un trámite que se realiza completamente de xeito telemático, sen necesidade de achegarse ás instalacións para entregar ningunha documentación.

Esta ampliación do prazo atangue tanto ao alumnado matriculado no pasado período académico 2025/26 en clases ordinarias como en cursos de destrezas, que son monográficos de 30 ou 60 horas, con sesións un ou dous días por semana.

Seccións

As seccións da Escola Oficial de Idiomas de Ferrol en Cedeira e As Pontes, que teñen a súa sede física nos IES Punta Candieira e Castro da Uz, respectivamente, contan tamén cos seus correspondentes apartados na páxina web da súa central.

El acordeón es una de las especialidades que se imparten en las Escolas Culturais de As Pontes

Las Escolas Culturais de As Pontes abren el plazo de matrícula

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