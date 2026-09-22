Alerta veterinaria en O Bertón, donde al menos dos perros ingirieron comida con clavos

Dos perros en O Bertón en imagen de archivo y la tortilla con clavos recogida este martes por la dueña de uno de los perros afectados AEIG

Las personas que conviven con perros y suelen pasearlos por la zona de O Bertón deben extremar las precauciones. Esta es la alerta que se está lanzando en las redes sociales después de que este martes se contabilizasen al menos dos casos de canes que ingirieron allí comida en la que previamente algún desalmado había escondido clavos y otros objetos punzantes.

Así lo han confirmado tanto desde la clínica veterinaria Bichópolis como la dueña de uno de los animales afectados y que, afortunadamente, al igual que el otro afectado, están evolucionando favorablemente tras ser intervenidos.

Esta propietaria explica que estaba paseando en las inmediaciones del parque infantil localizado entre las calles O Bertón y Bolivia —en una zona contigua a los edificios y donde ya habían aparecido cristales en las últimas fechas—, cuando se percató de que su peludo estaba masticando algo.

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Logró sacárselo y comprobar que se trataba de tortilla de patata a la que le habían introducido puntas, con lo que rápidamente se llevó al can al centro veterinario, donde tuvieron que operarlo de urgencia para sacarle ocho clavos que podrían haberle causado la muerte.

Llamamiento

Desde la clínica Bichópolis, ubicada en el número 360 de la carretera de Castilla, han querido “hacer un llamamiento” a los propietarios de mascotas después de haber atendido en las últimas 24 horas a estos dos animales. “Lamentablemente, hemos recibido los informes y ambos han ingerido objetos extraños, cortantes y punzantes, ocultos en comida dejada en la vía pública en O Bertón”, explicaban.

Ahondaron después para este periódico en que el segundo perro atendido acudió al centro porque su dueño percibió sangre en las heces, enumerando que otros síntomas de esta problemática pueden ser “vómitos, pérdida de apetito o de actividad”. A la vista de este peligro en la vía pública, han pedido a la comunidad de propietarios que “extremen las precauciones”, ofreciendo una serie de pautas para intentar, en la medida de lo posible, que los animales no lleguen a comer este tipo de trampas mortales.

Consejos

En este sentido, aconsejan que se vigilen de cerca a las mascotas durante los paseos para poder chequear si está o no comiendo algo. En todo caso, hay que evitar que ingieran cualquier cosa que haya en la vía pública, un extremo que debería cumplirse todos los días, pero que cobra una importancia mayor a sabiendas de que alguien se está tomando la perversa molestia de intentar dañar a los animales.

Reiteran que se han encontrado en la zona de O Bertón diversos “objetos peligrosos”, como “clavos, cristales y otros elementos punzantes camuflados” y piden que se comparta la información para avisar a los dueños y “alertar a la comunidad” porque, señalan, “la salud y seguridad de vuestros peludos es nuestra prioridad; si sospechas que tu mascota ha ingerido algo extraño, acude a la clínica de inmediato”.

Tristemente, el del barrio ferrolano no es un caso aislado y el pasado mes de enero, en Santa Icía, Narón, denunciaron varios dueños que se habían encontrado piezas de embutido con agujas escondidas en su interior. Entonces, como también pasará en el caso de O Bertón, se denunció ante la Policía.