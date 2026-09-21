Un paso máis dende Ferrol para asistir psicolóxicamente a todos os universitarios galegos

Visitaron Ferrol os responsables dos servizos psicolóxicos da USC e UVigo Cedida

Unha visita institucional ao Campus Industrial de Ferrol tratou de avanzar na posta en marcha dun protocolo común de acompañamento psicolóxico ao alumnado das tres universidades públicas galegas. Durante o encontro presentouse a iniciativa pioneira neste sector, o programa Afrontemos da UDC que, dende que comezou a funcionar en 2021, até o día 15 deste mes, atendeu 577 persoas (248 presencialmente e 329 foron atendidas en liña).

A vicerreitora do Campus de Ferrol, Igualdade e Responsabilidade Social, Ana Ares, e o director de Afrontemos, Valentín Escudero, foron os encargados de dar a benvida aos responsables do Servizo de Atención Psicolóxica da USC, Ana López, e do Programa de Acompañamento Psicolóxico ao Estudantado da UVigo, Ricardo Fandiño.

O encontro desenvolveuse na Unidade de Investigación en Intervención e Coidado Familiar –Uiifc–, que está adscrita á Facultade de Enfermaría e Podoloxía ferrolá.

O programa Afrontemos da UDC que se deu a coñecer nesta xuntanza conta actualmente coa colaboración de sete profesionais da psicoloxía, coas especialidades clínica e sanitaria, e ofrece un máximo de seis sesións de terapia por persoa, a primeira sempre nun período de menos de 15 días.