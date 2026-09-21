Primera eucaristía de inicio de curso con el profesorado de Religión de la Diócesis

Eucaristía de la comunidad educativa diocesana Cedida

La concatedral de San Julián acogió hace unos días la primera eucaristía de inicio de curso dirigida al profesorado de Religión así como a la comunidad educativa diocesana. La jornada comenzó con un encuentro en los locales de la Delegación de Juventud, al que asistió también el obispo diocesano Fernando García Cadiñanos, quien compartió con cerca de treinta docentes algunas de las principales reflexiones de la encíclica ‘Magnifica Humanitas’ sobre la educación.

El obispo leyó junto con los profesores varios fragmentos del documento en el que el papa León XIV aborda directamente la finalidad de la escuela en la nueva era digital. En este contexto, destacó también la importancia de mantener una alianza educativa entre las familias, los centros escolares, el ámbito político y la comunidad cristiana. Esta colaboración, señaló, “resulta esencial para promover una educación basada en la sobriedad tecnológica, la higiene de la atención, el cultivo de la verdad, la libertad interior y el sentido de la vida”.

Tras ese encuentro se celebró una eucaristía en San Julián, en la que se contó con la participación de numerosas familias, docentes y alumnos de diferentes colegios. La música corrió por cuenta del coro del Tirso de Molina y el UPA Ferrol-Centro.