Luz verde a la construcción de la pista cubierta en Mandiá con la aprobación, al fin, del Plan Especial

El terreno donde se ubicará la pista está enfrente del local Daniel Alexandre

Quiso destacarlo este lunes el regidor, José Manuel Rey Varela, cuando mostró su satisfacción al anunciar la aprobación del Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións (PEID) que permitirá construir una pista polideportiva cubierta en la parroquia ferrolana de Mandiá. “Empezamos a tramitalo o 21 de maio de 2024”, recordó, ejemplificando así la dilatación de los tiempos burocráticos que ha impedido que la Xunta de Goberno Local no pudiese darle luz verde antes.

Fue la propia vecindad la que cedió los terrenos al Concello para ubicar esta instalación deportiva enfrente del local social, entre los núcleos de Bustelo y Vilela, proyectándose un recinto con una superficie total de 3.122,44 metros cuadrados. Esta magnitud, sumada a la instalación de una cubierta, han sido los motivos por los que se ha hecho necesaria la formulación de un plan especial que ordene el equipamiento y establezca las condiciones de acceso, aparcamiento, integración paisajística y urbanización.

El PEID permitirá, de este modo, “consolidar o enclave dotacional xa existente, incorporando un novo uso deportivo complementario ao local social”, ahondan desde el Concello, especificando que la ordenación contempla una superficie edificable máxima de 624 metros cuadrados para una estructura ligera que cubrirá la pista, con parámetros permeables o abiertos.

La Xunta da el visto bueno al Plan de infraestructuras para la pista polideportiva cubierta de Mandiá Más información

El diseño está pensado para minimizar el impacto de la instalación en el entorno, por lo que se mantendrá el arbolado perimetral que ya está en la zona y se reforzará con nuevas plantaciones de especies autóctonas. Además, el plan matiza las condiciones de volumen y los criterios estéticos de la construcción para favorecer su integración en el paisaje.

Más aparcamiento

El proyecto que se ejecutará en Mandiá sumará un aparcamiento que tendrá una superficie de 877 metros cuadrados para dar servicio a los usuarios de la pista cubierta. Se prevé esta área de estacionamiento al lado de la DP-3602, delimitando un total de 18 plazas, una de ellas para personas de movilidad reducida. “Cumprimos así outra demanda da veciñanza”, destacó Rey Varela, añadiendo que se trata de una mejora “para o desfrute de todos”.

La Colaboración de Concello y Xunta convertirán a Ferrol en la "Cidade do deporte" Más información

Esta actuación está enmarcada en la política del gobierno local de ampliar y mejorar la red de instalaciones y equipamientos deportivos de la urbe naval y sus parroquias a través de la iniciativa de la Cidade do Deporte, que ayer sumó también el proyecto para el pabellón de A Malata.