Luces, marcadores, aseos accesibles y edificio anexo: vía libre a la renovación del pabellón de A Malata

Una de las simulaciones del acabado del pabellón de A Malata Cedida

Recordando la efeméride de los 40 años de la celebración del Mundobásket 86 en A Malata, que este diario celebró durante todo este verano, el alcalde, José Manuel Rey Varela, ha querido anunciar la renovación integral del histórico pabellón, un paso más dentro del macro proyecto de la Cidade do Deporte que se completa, asimismo, con intervenciones en el campo de rugby, las pistas de atletismo y los espacios anexos destinados a la práctica del tenis y del pádel.

“Cando chegamos, non tiña nin conexión eléctrica”, apreció el regidor, ejemplificando con ese dato el estado de un polideportivo que se terminó de construir en 1982, acogió su primer evento en 1983 —la final de la Primera División de Balonmano— y el primer partido de baloncesto, entre las selecciones femeninas de España y Cuba, el 22 de mayo de ese mismo año. Desde la gran reforma de 1986 para adecuar la sede a los requerimientos para acoger el Campeonato del Mundo de Baloncesto, se fue “parcheando” en la última década —cambio de parqué, arreglos en la cubierta, entre otros—, pero será esta intervención la más ambiciosa.

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De este modo, con un presupuesto global de 4.837.953,07 euros y un plazo de ejecución de 13 meses, Rey Varela valora que “estamos a dar un paso moi importante para que A Malata conte con instalacións deportivas modernas, accesibles, seguras e preparadas para acoller tanto a práctica deportiva diaria como as competicións de alto nivel”, enumerando en este último caso la Eurocap o la Liga Femenina Endesa, en el caso del Baxi Ferrol, y la Liga Prime Futsal que disputa O Parrulo.

Lo que cambiará

Son varios los retos que tiene por delante este proyecto, empezando por mejorar las condiciones térmicas y acústicas del pabellón y siguiendo con la accesibilidad del recinto que ni siquiera cuenta con baños a cota cero adaptados. La seguridad y el funcionamiento también forman parte de las cuestiones que se incluyen en la propuesta. En primer lugar, está prevista la renovación integral de la fachada, desmontando y reparando los paneles metálicos, que se revestirán después con una chapa de aluminio encartado.

La cubierta no se cambiará, pero sí se intervendrá en el falsotecho y la fachada Cedida

Asimismo, las carpinterías exteriores serán sustituidas por unas nuevas del mismo material, pero en su versión anodizada, además de otros paneles de policarbonato traslúcido. En cuanto a la cubierta, no se actuará en el exterior, pero sí se desmontará y reemplazará el falsotecho y la subestructura existente. Los trabajos también servirán para darle un buen lavado de cara a vestuarios y aseos, construyendo además nuevos baños accesibles en la planta baja.

Otro edificio y luces

La gran novedad del proyecto es la inclusión de la ejecución de un nuevo edificio auxiliar en la cota cero y con cubierta plana. Se trata de un espacio que se destinará, preferentemente, al área administrativa y contará con una zona complementaria, los aseos accesibles, cuartos de instalaciones y comunicación con el volumen principal del polideportivo de A Malata.

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Otro de los aspectos que se mejorarán serán las gradas —se ampliará la superficie de las escaleras— y la iluminación. En este caso, se colocará un nuevo sistema de luces controladas, una demanda de los clubes que permitirá realizar eventos y espectáculos lumínicos. Las instalaciones contraincendios, de abastecimiento, climatización, ventilación y electricidad se renovarán por completo.

Los marcadores actuales también pasarán a la historia, puesto que el proyecto incluye la instalación de videomarcadores de pantalla LED, integrados como paneles oficiales y preparados para la gestión de tiempos, tanteos y faltas conforme a la normativas de las federaciones de fútbol y baloncesto.

Se renovará el pavimento y se reordenará el estacionamiento Cedida

A mayores, se intervendrá en el pavimento del entorno para renovarlo y el aparcamiento tendrá plazas para personas con movilidad reducida. Se sumarán a los servicios que recuperará el pabellón municipal de A Malata la inauguración de una nueva sala de prensa y un área de control de dopaje, dos espacios demandados por las competiciones y los propios clubes.

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“Contaremos cun pavillón moito máis versátil, preparado para acoller competicións e eventos con todas as garantías e unha infraestructura adaptada ás esixencias actuais”, reseñó José Manuel Rey Varela, añadiendo que será a lo largo del próximo año 2027 y parte del 2028 cuando se desarrollen las obras, unos plazos estipulados en el convenio con la Xunta de Galicia del que toma parte de su financiación la renovación de la principal instalación deportiva de la ciudad, junto con el estadio de A Malata, en tanto que alberga competiciones de primera división e incluso europeas que, cuando arranquen los trabajos, pasarán al pabellón 5 de la antigua FIMO, el conocido como Punta Arnela.