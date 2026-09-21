La Noite Galega das Persoas Investigadoras llega el viernes al Campus Industrial de Ferrol

Entre los talleres habrá uno sobre diseño de buques Cedida

La Noite Galega das Persoas Investigadoras llega un año más al Campus Industrial de Ferrol, como uno de los espacios universitarios en los que se llevará a cabo esta G-Night, que incluye más de 150 actividades de divulgación científica en las siete ciudades gallegas, el próximo viernes 25. La organización corre a cargo de las tres universidades públicas de Galicia, los institutos del CSIC y centros y organismos de investigación, bajo la coordinación de la Universidade de Vigo.

En el caso de Ferrol, se desarrollarán una decena de talleres y actividades vinculados principalmente al Citeni y al Campus Industrial.

La programación se extenderá a lo largo de la mañana y de la tarde del día 25 y estará dirigida a escolares, familias, personas adultas y público general.

Los asistentes podrán participar en talleres, demostraciones, experimentos, exposiciones, rutas y encuentros divulgativos relacionados con ámbitos como la salud, la inteligencia artificial, la sostenibilidad, la biodiversidad, las matemáticas, la economía, las tecnologías navales, la ingeniería o la cultura visual.

Algunas actividades, además, cuentan con la colaboración de entidades como la Asociacion Española Contra el Cáncer, como es el caso del taller ‘Luminis Ciencia: como iluminar o cancro para estudalo’ , que tendrá lugar en horario de tarde, en los soportales del edificio de Talleres del Campus.

Habrá, además, sesiones sobre plásticos, el océano, la mecánica de fluidos en la cocina, radiación nuclear, ingeniería mecánica, robótica inteligente, diseño de buques o matemáticas.

Por las mañanas habrá visitas escolares –todos los talleres tienen ya las plazas agotadas– y por las tardes las actividades están abiertas al público en general, bajo inscripción previa en https://citeni_udc.eventbrite.com, donde se encuentra, además, toda la información sobre los contenidos de estos talleres didácticos.