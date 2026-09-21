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Ferrol

Éxito de participación en las rutas guiadas de Mobilidade

Las propuestas están dirigidas principalmente a los vecinos de mayor edad

Redacción Ferrol
21/09/2026 18:09
Ruta Modernista
Un momento de la ruta modernista celebrada esta mañana
Jorge Meis
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La oferta de actividades del Concello para los más mayores con motivo de la Semana da Mobilidade, dos rutas guiadas por el Ferrol modernista y por los emplazamientos de las antiguas fábricas de la ciudad, se concentra en las jornadas de hoy y de mañana. El objetivo de estas propuestas, como explicó la concejala Pamen Pieltain, era el de plantear una propuesta que lleve a “moverse” a estos vecinos al tiempo que les resulten más interesantes, por ejemplo, “que una andaina”, añadiendo una faceta cultural. A este respecto, la edila, que participó en todos los paseos, señaló que los propios inscritos le trasladaron lo mucho que les habían gustado, dado que, ejemplifica, “han descubierto muchas anécdotas del teatro Jofre que desconocían”. Asimismo, las charlas a escolares también se han prolongado esta semana.

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