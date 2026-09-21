Éxito de participación en las rutas guiadas de Mobilidade

Un momento de la ruta modernista celebrada esta mañana Jorge Meis

La oferta de actividades del Concello para los más mayores con motivo de la Semana da Mobilidade, dos rutas guiadas por el Ferrol modernista y por los emplazamientos de las antiguas fábricas de la ciudad, se concentra en las jornadas de hoy y de mañana. El objetivo de estas propuestas, como explicó la concejala Pamen Pieltain, era el de plantear una propuesta que lleve a “moverse” a estos vecinos al tiempo que les resulten más interesantes, por ejemplo, “que una andaina”, añadiendo una faceta cultural. A este respecto, la edila, que participó en todos los paseos, señaló que los propios inscritos le trasladaron lo mucho que les habían gustado, dado que, ejemplifica, “han descubierto muchas anécdotas del teatro Jofre que desconocían”. Asimismo, las charlas a escolares también se han prolongado esta semana.