Excarcelado un conductor tras volcar su coche en la aldea de Pazos, en Ferrol

Instantánea de los bomberos de Ferrol excarcelando al accidentado Cedida

Un hombre de mediana edad que conducía en la mañana de este lunes por el lugar de O Bosque, en la aldea de Pazos, ha tenido que ser trasladado al Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) tras perder el control del vehículo y quedar atrapado en su interior, confirma la Central de Emerxencias y el Concello.

Fue en torno a las 9.30 horas cuando el 112 recibió la alerta, movilizando a la Policía Local, los Bombeiros y Urxencias Sanitarias de Galicia-061. El conductor circulaba en dirección al Club de Campo cuando, por motivos que no han trascendido, se salió de la vía y su coche volcó.

Cinco efectivos del parque de A Gándara se desplazaron con un vehículo hasta el lugar, procediendo a las tareas de excarcelación. Una vez liberado, y en principio con heridas leves, fue trasladado en ambulancia al centro hospitalario.