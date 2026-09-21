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Ferrol

Excarcelado un conductor tras volcar su coche en la aldea de Pazos, en Ferrol

El accidente movilizó un amplio operativo de emergencias en el lugar de O Bosque

Redacción Ferrol
21/09/2026 11:10
Instantánea de los bomberos de Ferrol excarcelando al accidentado
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Un hombre de mediana edad que conducía en la mañana de este lunes por el lugar de O Bosque, en la aldea de Pazos, ha tenido que ser trasladado al Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) tras perder el control del vehículo y quedar atrapado en su interior, confirma la Central de Emerxencias y el Concello.

Fue en torno a las 9.30 horas cuando el 112 recibió la alerta, movilizando a la Policía Local, los Bombeiros y Urxencias Sanitarias de Galicia-061. El conductor circulaba en dirección al Club de Campo cuando, por motivos que no han trascendido, se salió de la vía y su coche volcó.

Cinco efectivos del parque de A Gándara se desplazaron con un vehículo hasta el lugar, procediendo a las tareas de excarcelación. Una vez liberado, y en principio con heridas leves, fue trasladado en ambulancia al centro hospitalario.

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