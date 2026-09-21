En aumento los apoyos para dotar de órgano a la concatedral de San Julián

La entidad logró que el organero al que se le compra el instrumento cediese uno temporalmente Daniel Alexandre

La Asociación Amigos del Órgano de San Julián celebrará el próximo viernes 25 de septiembre su primera Asamblea General ordinaria. La reunión tendrá lugar a las 20.00 horas en la propia concatedral de Ferrol y contará con la participación de los socios inscritos hasta el momento, que ya ascienden a 150, como se informa desde la Diócesis.

La asamblea servirá también como espacio informativo para las personas que deseen incorporarse a la asociación y conocer con mayor detalle sus objetivos y líneas de trabajo. Como se recordará, la entidad tiene como finalidad promover la adquisición de un nuevo órgano para la concatedral de San Julián y gestionar posteriormente su utilización, tanto en las celebraciones litúrgicas como en actividades musicales y culturales, vinculadas a este instrumento.

La entidad acaba de hacer balance de estos primeros meses desde su constitución explicando que en la referida reunión el equipo directivo presentará un informe sobre los pasos dados desde entonces, y también sobre las actuaciones institucionales desarrolladas para consolidar el proyecto. Asimismo, se dará cuenta de los contactos establecidos con empresas, administraciones e instituciones, así como de las distintas actividades culturales y divulgativas impulsadas para dar a conocer la iniciativa, que auspició el propio obispo Fernando García Cadiñanos.

La campaña de apoyo al proyecto incluye distintas modalidades de colaboración, entre ellas la iniciativa ‘Apadrina un tubo’, con la que se pretende facilitar la participación de particulares, empresas e instituciones en la financiación del futuro instrumento. Hasta el momento, la asociación ha recaudado ya más de 42.000 euros. Esta cantidad ha permitido abonar al organero diversas facturas por un importe conjunto de 35.000 euros. Además, el colectivo señala que cuenta, de manera informal, con el compromiso de obtener una cantidad similar en futuras aportaciones. El coste estimado del órgano asciende a 250.000 euros, de modo que el camino que resta es largo todavía.

La asociación mantiene abierta la posibilidad de colaborar mediante aportaciones económicas en la cuenta habilitada a nombre de la parroquia y de la Asociación Amigos del Órgano de San Julián: IBAN: ES58 2080 0200 4630 4017 2122.

Desde la Diócesis de Mondoñedo Ferrol se recuerda además que los donativos pueden acogerse a las correspondientes deducciones fiscales en el impuesto sobre la Renta o, en el caso de las personas jurídicas, en el impuesto sobre sociedades. Según la información que ofrece la asociación, los primeros 250 euros donados tienen una deducción del 80 %, mientras que el resto de la aportación puede beneficiarse de una reducción del 40%.

Conferencias y conciertos

La próxima asamblea permitirá también impulsar nuevas iniciativas de cara a los próximos meses. Entre ellas figuran la celebración de algún concierto y de una conferencia, además de un acto de reconocimiento a las personas y entidades que ya han contribuido económicamente al proyecto, con la entrega de los correspondientes diplomas.

La asociación invita a todas las personas interesadas en que el templo tenga su propio órgano a tomar parte en esta asamblea, conocer el proyecto y sumarse a una iniciativa que busca dotar a la concatedral de un instrumento “capaz de acompañar la liturgia y acoger nuevas propuestas musicales y culturales en la ciudad”, indican.