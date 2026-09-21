El renacer de Look Eats, la plataforma de reparto de comida a domicilio de Ferrolterra

Sandra Oreona (izquierda) y Nerea Paz, las responsables de la plataforma de reparto ferrolana Look Eats J.G.

Hace aproximadamente tres años, una oportunidad inesperada surgió ante Nerea Paz y Sandra Oreona. La empresa para la que trabajaban como repartidoras, Look Eats, no se encontraba en un buen momento y todo apuntaba a que terminaría cerrando. Decir que no se lo pensaron cuando la gerencia anterior les propuso comprarla sería un error; al fin y al cabo la firma acumulaba pérdidas y requería, además de una importante reestructuración, reconstruir de cero su imagen de cara a la hostelería local. El reto era enorme, prácticamente imposible y, desde luego, “una locura”, como relatan las propias profesionales. Pero aún así, decidieron lanzarse. “Fue muy difícil levantarla, pero a día de hoy ya podemos decir que la llevamos bien”, relata Oreona.

Su primer año, como no podía ser de otro modo, fue especialmente tenso, plagado de reuniones con la hostelería de los concellos en los que opera –Ferrol, Narón, Fene, Neda y Valdoviño–, noches sin dormir "haciendo cuentas" y muchos nervios ante la posibilidad de que aquello que estaban recomponiendo pudiera venirse abajo. “Nos pasamos un año encerradas en casa frente al ordenador”, apunta Paz, incidiendo en la intensa labor que realizaron de cara a recobrar la confianza de los restaurantes. “Siempre les decíamos: ‘Por favor, probad, dadnos una oportunidad’, porque, lógicamente, la anterior versión no tenía que ver que nosotras”, apunta. Afortunadamente y contra todo pronóstico, todo ese trabajo, ese sacrificio, mereció la pena y, a día de hoy, ya prestan servicio a unos 70 locales de los mencionados ayuntamientos.

La clave del éxito

Aunque pueda parecer un tópico, la clave del éxito, en el caso de Nerea y Sandra, ha sido la cercanía y el trato directo. Y es que, como explican, son ellas mismas “y no una máquina” quienes están día tras día detrás de la plataforma. “Tenemos el chat abierto todo el tiempo, tanto para los restaurantes como para los clientes. No somos robots, como Glovo y Uber. Hemos trabajado con ellos y sabemos cómo operan. Si hay un problema, no te ofrecen una solución al momento, nosotras sí. Tardamos cinco minutos en revisar las cosas, pero siempre encontramos una solución”, detalla Oreona. A este respecto, Paz relata que, en caso de incidencia, se ponen en contacto directo con ambas partes hasta lograr la mejor salida “en el menor tiempo posible. Y si puede ser en cinco minutos mejor que en veinte”, puntualiza.

“Queremos que los clientes y los restaurantes estén a gusto, de hecho muchos entraron por el ‘boca a boca’ de que lo estábamos haciendo bien”, relata Sandra, expresando su satisfacción por haber logrado que todo funcione como un reloj. No obstante, ambas profesionales también inciden en que otro aspecto clave fue conocer sus propios límites y apostar por sus empleados –una política claramente influenciada por su pasado como repartidoras–. Así, aunque en sus pasos iniciales trataron de hacer “alguna locura”, como llevar pedidos de Ferrol a Valdoviño, pronto se dieron cuenta de que debían hacer más eficientes sus entregas. De este modo, si bien en las horas de menor actividad es el propio sistema el que gestiona los desplazamientos, en los momentos de mayor volumen son ellas mismas las que están detrás de la plataforma configurando las rutas para evitar viajes innecesarios –que, además, supondrían una pérdida para sus propios empleados–.

Así, a día de hoy Look Eats opera en dos territorios: por una parte, el conjunto de concellos que componen Ferrol, Narón, Fene y Neda; y por otra, Valdoviño, que cuenta con sus repartidores independientes –y que incluso tiene proporcionalmente una demanda mayor que la ciudad naval y su entorno–. Esto supone retos, pero también ventajas adicionales. Entre los primeros, se encuentra el hecho de que una persona en una punta del territorio puede pedir comida en otro –a modo de ejemplo, apuntan que han tenido clientes de Sedes haciendo pedidos en locales de Curuxeiras, u otros de Ferrol Vello con comandas en Xuvia–, lo cual, como es lógico, va a impedir que el menú esté como salido del horno. Pero, entre los segundos, está la posibilidad de ofrecer un servicio fijo, sin comisiones por kilómetro recorrido –técnicamente su radio de acción es de seis kilómetros alrededor de cada establecimiento, pero a la hora de la verdad “son un poquito más”, bromean–.

El futuro

Sería irresponsable abordar una historia de éxito como la de Nerea y Sandra sin afrontar lo que está por venir. En este sentido, las profesionales, especialmente Oreona, tienen “ideas”, pero por el momento quieren centrarse en seguir reforzando la estructura de lo que ya han construido. Una posibilidad, apuntan, sería extender el servicio a otros municipios del entorno, como Ares o Pontedeume –este último, señalan, con mucha más demanda de la que esperaban en un principio–. También extender su reparto de alimentación, que a día de hoy se centra en los comercios locales, a grandes superficies, aunque siempre teniendo en mente la necesidad de mantener el grado de calidad y cercanía que las caracteriza –de hecho, rechazaron trabajar con cadenas de comida rápida, precisamente, para evitar los potenciales errores que inevitablemente traen consigo tal volumen de envíos–.

Así, las emprendedoras afrontan el futuro con firmeza y moderación, conscientes de que, si quieren ser algo más que un referente en Ferrolterra, deben seguir afianzando su plataforma hasta que cualquiera en el área, cuando quiera pedir comida a domicilio, la primera opción en su cabeza sea Look Eats.