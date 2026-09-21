El campo de rugby de A Malata adecuará sus características para ser de categoría 3

El nuevo drenaje evitará imágenes como esta, de 2024 Jorge Meis

Dentro del proyecto básico y de ejecución del pabellón y las pistas de A Malata, con un presupuesto global que supera los 4,8 millones de euros y cuya aprobación anunció este lunes el regidor tras la Xunta de Goberno Local, otra de las actuaciones más esperadas tiene que ver con el campo de rugby, una instalación empleada por el Club Rugby Ferrol que acumula décadas de deterioro y falta de mantenimiento.

La propuesta para este espacio pasa por acometer las obras necesarias para transformarlo en un recinto de categoría tres conforme a la normativa NIDE, con unas dimensiones de 63x90 y un perímetro de juego de 70x104 metros que requerirá redistribuir la superficie de las calles de atletismo. Se desmontarán las porterías y se eliminará un foso de salto de longitud, prescindiendo además del cajetín de la pértiga y el juego de postes. Asimismo, se demolerá el firme existente para permitir la ampliación.

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Posteriormente, se recolocarán los elementos y se adaptará el borde de la pista a las Normas NIDE, ejecutando en el terreno las gabias drenantes y los canalones, además de arreglarse los desperfectos y ampliar el verde a la nueva superficie ganada al tartán.

Red y pelota

En cuanto a las zonas destinadas para la práctica de los deportes de raqueta y pala, el alcalde, José Manuel Rey Varela, anunciaba este lunes varias actuaciones a tener en cuenta. Por un lado, se demolerán y se limpiarán los pavimentos de las seis pistas de tenis, llevándose a cabo la reparación de sus superficies, su pintado y marcaje, así como la cubrición de una de ellas mediante una estructura porticada y un cierre superior y lateral con lonas de poliéster. A mayores, otra tendrá un nuevo cierre perimetral de acero, añade el Concello.

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En cuanto a los cuatro espacios municipales para jugar a pádel, el proyecto recoge que se cambiará la cubierta de chapas metálicas por una nueva de cierre perimetral de lona tensada de poliéster, procediéndose al saneado y pintado de la estructura y a la renovación de la señalización de cada una de las pistas. Además, el proyecto incluye actuaciones de urbanización de la parcela en donde están enclavadas, la más próxima al vial que separa la zona de la antigua FIMO.

En el conjunto global, el Concello pretende mejorar las condiciones atendiendo a la seguridad de los peatones y al tránsito de vehículos. De esta forma, también está previsto que se renueven las aceras, que serán más anchas y acotarán los recorridos a pie. A todo ello, resaltó Rey Varela, hay que sumarle el desafío de compatibilizar las obras con la práctica deportiva, de forma que “o noso compromiso é executar a reforma co menor impacto posible na actividade”, precisó.