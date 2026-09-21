Concentración del personal civil de Defensa ante el Arsenal ferrolano

Una concentración anterior del personal civil de Defensa Emilio Cortizas

El personal civil del Ministerio de Defensa saldrá este martes 22 a la calle en Ferrol para reclamar que las mejoras salariales aplicadas en los últimos años queden incorporadas de forma permanente a sus retribuciones.

Convocados por la Asem­blea do Persoal Civil do Ministerio de Defensa –Aplage– y USO, los trabajadores están llamados a una concentración delante del Arsenal Militar, una movilización que también tendrá lugar en la Escuela Naval de Marín, ante la Residencia Militar de Estudiantes de la Armada ‘Almirante General Antonio Martorell Lacave’, en Santiago de Compostela; y en el acuartelamiento de Atocha, en A Coruña, y que tendrá lugar durante la pausa de 30 minutos del trabajo, a las 11.00 horas.

Reclaman un complemento de 300 euros consolidable en la Relación de Puestos de Trabajo para todo el personal civil – laborales, funcionarios y estatutarios–.

La movilización de Ferrol tendrá lugar, además, dos días antes de una nueva reunión de la Mesa Delegada de Negociación del Ministerio de Defensa.

La convocatoria se dirige al conjunto del personal civil del Ministerio de Defensa y se desarrollará bajo la reivindicación de una mejora salarial consolidada y común.