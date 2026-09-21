Comienzo del triduo en la Merced y exaltación de la cruz en la Orden Tercera este lunes

Nuestra Señora de la Merced, el pasado año, durante la procesión celebrada alrededor de Amboage Emilio Cortizas

Lunes intenso, en cuanto a cultos religiosos se refiere, en la agenda ferrolana. La capilla de la Orden Tercera acoge, a las 19.00 horas, una eucaristía por la Exaltación de la Cruz, con la obtención de la indulgencia plenaria, en el marco de los 800 años del tránsito de San Francisco.

No muy lejos de allí, en el templo mercedario, comienza el triduo en honor a su titular. De este modo, este lunes 21, el 22 y el 23 se rezará el rosario a las 18.30 y a las 19.00 se celebrará misa y ejercicio de la Novena. Ya el 24, festividad de Nuestra Señora de la Merced, tras la celebración eucarística, sobre las ocho, habrá procesión,

Además, tal y como anunció la hermana mayor de la cofradía, Helena Pena, en la cuenta 'Ferrol Cofrade', cada una de las jornadas tendrá una actividad específica por parte de la hermandad. Esta primera servirá para realizar ofrendas, el martes para la entrega de la Medalla de Honor y el miércoles para la bienvenida a nuevos miembros de la Orden Tercera mercedaria.

Asimismo, resaltando que este año están celebrando el centenario de la inauguración de la capilla, recordó que el 24 se presentarán los bebés ante la Virgen y al finalizar el cortejo, que contará con el acompañamiento musical de Acotaga y el Real Coro Toxos e Froles, se cambiarán las flores del paso por donativos para las Esclavas del Santísimo Sacramento.