Casi medio millón de euros para dar mayor operatividad a la Casa da Muller de Ferrol

La entrada al recinto de la Casa da Muller cambiará por completo Concello

La Xunta de Goberno Local también aprobó este lunes el proyecto básico y de ejecución de la reforma y rehabilitación de la Casa da Muller, ubicada en el número 56 de la calle Lugo. Se trata de una ambiciosa actuación, anunció el Concello, que contará con un presupuesto de 460.911,99 euros destinados a adaptar el edificio a las necesidades actuales y a modernizar unas instalaciones que se inauguraron en noviembre de 2008 después de haber acogido en sus plantas a los Servicios Sociales municipales, como recordó ayer el regidor, José Manuel Rey Varela.

De aquellos usos, que requerían más compartimentación, no hubo apenas transición para acoger al Centro de Información á Muller (CIM) y las actividades enfocadas a mujeres, por lo que los espacios amplios para poder llevar a cabo la programación, brillan por su ausencia. Además, los trabajos permitirán subsanar deficiencias térmicas que derivan de filtraciones de la cubierta y un patio trasero.

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“Non estamos falando simplemente de reformar un edificio. Estamos investindo nun espazo no que cada día se presta un servizo importante ás mulleres e no que se desenvolven actividades, atención e acompañamento”, valoró el primer edil, antes de subrayar la necesidad de que cada estancia esté adaptada, tanto a las personas que acudan a la Casa como a las profesionales y sus necesidades.

Una gran transformación

Los trabajos, que cuentan con un plazo de ejecución de seis meses, incluyen la intervención integral sobre la fachada de la calle Lugo, de tres alturas, sin modificar ni alterar su estructura. Asimismo, se reformará la cubierta del patio trasero, situada en la planta baja, eliminándose para implantar una nueva que permita el tránsito desde el primer piso del inmueble municipal.

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Además, en su interior también se contemplan varios cambios significativos. Por un lado, se redistribuirá el espacio al completo para adaptar la configuración del edificio a las necesidades actuales de las mujeres usuarias de la Casa da Muller y a la prestación de los diferentes servicios que se desarrollan en ellas, precisa el Concello. A mayores, se sustituirán la totalidad de los acabados interiores y se renovarán las instalaciones de electricidad, fontanería, climatización y protección contra incendios.

Eficiencia

Además de lo anterior, se prestará una atención especial a la mejora del comportamiento térmico del edificio. En este sentido, están previstas nuevas carpinterías exteriores cuando se ejecute la reforma de la fachada y el acceso. Serán de aluminio con rotura de puente térmico y se complementarán con la colocación de trasdosados interiores que incorporan aislamiento térmico.

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Finalmente, la intervención se completará con la incorporación de nuevo mobiliario interior, diseñado y adaptado a las necesidades de las usuarias y a la nueva distribución de los espacios, pensados para ser más modernos y accesibles.