Caranza recuperará su biblioteca siete años después de su cierre definitivo

Biblioteca del centro cívico de Caranza Jorge Meis

Hace casi una década que el centro cívico de Caranza se quedó sin una de las tres bibliotecas municipales con las que contaba Ferrol –actualmente solo está en funcionamiento la “central”, en la plaza de España, ya que la del Carvalho Calero tampoco está operativa desde hace tiempo–.

En 2014 comenzaron los graves problemas de filtraciones de agua y hasta el año 2019 se fueron “trampeando” como se pudo, con cubos de agua en las zonas de goteras o el traslado de material para los espacios secos de la sala. Sin embargo, en 2019, la caída del techo motivó el cierre definitivo de esta instalación, por lo que el barrio perdió su biblioteca.

Las obras del centro cívico de Caranza, que afectan al total de las instalaciones, permitirán, por fin, entre otras mejoras, recuperar este espacio para la ciudadanía.

La fecha de apertura de la biblioteca todavía no está fijada, si bien existe el compromiso municipal con la entidad vecinal del barrio de que “sea para Navidades”, explica la presidenta de la AVV Cuco Ruiz de Cortázar, Mapi Rodríguez Venancio.

La representante vecinal habla de un largo periplo por el que pasó la sala y en el que se perdió no solo material bibliográfico, sino también mobiliario por el agua que entraba en el edificio, sin que se tomasen medidas paliativas.

Mapi Rodríguez no duda en asegurar que en los mandatos de Ferrol en Común y PSOE no se hizo nada por evitar el deterioro. “Fue la asociación de vecinos la que colocaba cubos, plásticos para cubrir el material y trasladaba cajas de libros a otras zonas para que no se perdiesen”, comenta. Una inundación de grandes dimensiones en el año 2022 –“lo recuerdo porque era el aniversario del barrio y llegamos y estaba todo anegado”, explica la presidenta de la AVV– hizo que comenzasen las promesas de una reparación seria en el centro cívico. Las intervenciones parciales que se realizaron en el tejado no sirvieron para que se pudiesen eliminar los cubos de las goteras y el gobierno socialista elaboró un proyecto que, “sin partida económica habilitada”, explica la dirigente vecinal, no llegó entonces a ejecutarse.

La biblioteca continuó sumiéndose en “una dejadez total”, indica Rodríguez Venancio, y solo se llevaron las fichas de los socios para las instalaciones centrales, por cuestiones de protección de datos. Muchos libros fueron pudriéndose, del mismo modo que parte del material y los demás fueron “rescatados” por la entidad, sin que el Concello los pusiese, en ningún momento, a buen recaudo.

Desde la entidad vecinal aseguran que no fue hasta este mandato cuando se cogió el proyecto y se actualizó, tanto económicamente como en el contenido, lo que, más allá de la actuación general que se está ejecutando –las obras están, sin embargo, suspendidas desde el 31 de agosto– afecta a que el barrio pueda, por fin, recuperar su biblioteca.

En este sentido, en el mes de febrero se comenzaron a vaciar las dos estancias del segundo piso –biblioteca y local de la AVV–, el material de mobiliario que se “salvó” de las inundaciones fue trasladado a la de la plaza de España y los ordenadores se llevaron al Centro de Recursos Informáticos del Concello. Se vació así la estancia y quedó un espacio diáfano, cuyos techos fueron reparados y se pintaron las paredes –pasó de un color verde a uno crema–. Se destinó, asimismo, una partida económica para electricidad y se comenzó a trabajar en llenar ese contenedor cultural.

Para eso, explica Mapi Rodríguez, se solicitó por parte del Concello una subvención a la Xunta para la dotación del mobiliario, que fue concedida, y se pidieron ofertas para el suministro de este, de cara a la próxima reapertura.

La empresa Projects Happen Inside SL resultó adjudicataria con un importe de 12.312 euros.

La firma será la encargada de dotar de estanterías para exposición y almacenaje de periódicos, para colocación de revistas con compartimentos, mesas rectangulares, un mostrador o una treintena de sillas para que la biblioteca vuelva a ser tras casi una década sin servicio, punto de encuentro de los vecinos.

La dotación de personal para las instalaciones será el siguiente obstáculo a vencer.