Un nuevo rodaje de la serie Clanes restringe el aparcamiento de coches en A Graña

Rodaje de Clanes, el pasado mes de agosto, en la zona de A Malata Daniel Alexandre

El núcleo de A Graña se encuentra en estos momentos precintado en varias zonas de aparcamiento con vistas a las restricciones necesarias para el desarrollo del rodaje de la serie Clanes, que mañana lunes 21 se desarrollará en esta parroquia ferrolana.

Se confirma que la próxima temporada de la producción de Netflix y Vacafilms volverá a contar con varios escenarios del concello de Ferrol después de que el equipo se haya dejado ver grabando por A Malata el pasado mes de agosto. A estas escenas se sumarán las que se filmen el lunes en A Graña, en el tramo que va desde las 7.00 horas hasta las 23.59, ya que este horario es el correspondiente a la restricción de estacionamiento notificada en las señales de la Policía Portuaria.