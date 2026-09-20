Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Restricción por rodaje

Un nuevo rodaje de la serie Clanes restringe el aparcamiento de coches en A Graña

En este momento ya están precintados los estacionamientos en el núcleo ferrolano de cara a la grabación de este lunes 21

Redacción Ferrol
20/09/2026 14:24
A Malata grabación de Clanes
Rodaje de Clanes, el pasado mes de agosto, en la zona de A Malata
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El núcleo de A Graña se encuentra en estos momentos precintado en varias zonas de aparcamiento con vistas a las restricciones necesarias para el desarrollo del rodaje de la serie Clanes, que mañana lunes 21 se desarrollará en esta parroquia ferrolana.

Se confirma que la próxima temporada de la producción de Netflix y Vacafilms volverá a contar con varios escenarios del concello de Ferrol después de que el equipo se haya dejado ver grabando por A Malata el pasado mes de agosto. A estas escenas se sumarán las que se filmen el lunes en A Graña, en el tramo que va desde las 7.00 horas hasta las 23.59, ya que este horario es el correspondiente a la restricción de estacionamiento notificada en las señales de la Policía Portuaria.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620