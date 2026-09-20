Proyecon construirá el nuevo cuartel de alumnos de la Antonio de Escaño

El nuevo edificio se levantará en una zona verde Jorge Meis

La Armada invertirá dos millones en la construcción de un nuevo edificio para el alojamiento del alumnado del que es su mayor centro de formación en el Estado, la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño. Será la empresa Proyecon, con sede en Pereiro de Aguiar, en Ourense, la que ejecute un inmueble que se levantará en un solar que es actualmente una zona verde, muy próxima al acceso del recinto por Telleiras. La adjudicación rebaja en 400.000 euros el importe de licitación.

La necesidad de este contrato se justifica por dos motivos. Por un lado, el incremento de efectivos que se está registrando en las Fuerzas Armadas y que, por lo tanto, ya empieza a notarse en las diferentes promociones (CAES y ciclos MTM) que ingresan cada año en la Antonio de Escaño para su formación. Cabe recordar que en la escuela se imparten los cursos de ascenso de la escala de suboficiales –los CAES– y los diferentes ciclos de marinería de las especialidades. A partir de ahora, se prevé una media diaria de un millar de inquilinos que no pueden cubrirse con la oferta residencial de la actualidad.

A este primer motivo hay que añadir otro más: las obras de reforma en el Cuartel de Alumnos –hasta ahora con 684 camas disponibles– que está ejecutando la empresa Oreco Balgón, la misma que acaba de empezar la adecuación de parte del edificio de Capitanía General como cuartel de la Fuerza de Protección –Fupro–, por un importe que supera los 5,1 millones. Aunque esta intervención no afecta a la totalidad del inmueble –solo a cuatro de las seis alas–, el inicio de los trabajos reduce en un 20% su capacidad, de ahí que haya que buscar alternativas.

Además del Cuartel de Alumnos, que lleva más de 25 años funcionando de manera continuada, el edificio Patiño ofrece 80 camas.

La intervención planteada busca, sobre todo, eficiencia y rapidez para habilitar alojamiento para otras 300 personas. En ese sentido se ha optado por un sistema de construcción industrializada modular metálica debido a su capacidad para reducir los tiempos de obra en un 50% y, al mismo tiempo, como explican los pliegos técnicos, minimizar las interferencias con la actividad diaria de la escuela.

El inmueble se levantará en una parcela que actualmente tiene uso de zona verde, con 13 palmeras que se talarán tras comprobar si están afectadas por la plaga que ha acabado con la vida de otros ejemplares en la ciudad, el picudo rojo.