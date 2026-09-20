Las historias escondidas en el mural de las Meninas de Canido elaborado por Carmen Martín

Carmen Martín, que ya desea otro proyecto en la residencia, reivindica que los pintores y pintoras también son perfectos muralistas igual que los grafiteros, tal como constata la historia universal Daniel Alexandre

Cada uno de los murales de las Meninas de Canido tendrán su historia, pero el que dejó Carmen Martín en una fachada que da a la residencia Mi Casa esconde muchas más de 11, que es el número de personajes humanos del cuadro de Velázquez. Esta semana se retiraron los andamios por los que el proyecto “fue una odisea”. Estos se aprovecharon al máximo, incluso como escenario para un concierto a voz y violín, a cargo de Rosalía Martín y Alonso Pivi.

La relación con la residencia de mayores empezó a raíz de que la artista, que dirige la Escola Aberta de Arte que hay a escasos metros, se dispuso a trabajar un huerto del recinto. Luego volvió para pintar, con el objetivo “de interactuar, de animarlos a ellos y a la vez que nuestros alumnos se beneficiaran del retrato y de conocerlos”, señala Carmen Martín con respecto a los usuarios.

El hecho de participar en las Meninas fue una propuesta de la directora del centro, Noelia Castro. La pintora, que puede presumir de obras anteriores “incluso más grandes”, como algunas de las que dejó en Málaga o Portugal, pero también aquí en Ferrol, por ejemplo en el colegio de Recimil, no dudó. “Nos fuimos a juntar el hambre con las ganas de comer”, ya que también fue quien consiguió hablar con la dueña del edificio al que pertenece la pared y al presentarse dificultades “tira para adelante todo el rato”. Por algún malentendido, el andamio del que disponía no alcanzaba la altura necesaria, pero la responsable movió cielo y tierra para solucionarlo, por lo que no iba a faltar en el diseño un detalle que hace referencia a ella.

Con la instalación montada el último día del festival, Carmen Martín empezó por la tarde el diseño de un árbol en el que se distribuyen los 11 personajes con los rostros de determinados usuarios. Asimismo aparecen otros habitantes del espacio como un gato y los conejos del huerto, además de hacer guiños a otras personas que iba conociendo durante el proceso.

“Cada persona viene con una historia”, por lo que en las continuas visitas a Mi Casa, además de retratar también estudiaba a cada uno de los usuarios. “El tema de los ancianos es que me vuelve loca: me gustan las arrugas y me intriga mucho la muerte, como a todo el mundo, el dolor...” y también clichés asociados a la edad.

Los protagonistas

En lugar de un rey y una reina, la pintora se encontró en la residencia con dos de las últimas. Una de ellas tenía que ser Carmiña, de 102 años, “una revolucionaria en su tiempo porque fue de las primeras mujeres que trabajó en Navantia”. Según relata Carmen Martín, esta usuaria cuenta con un gran apoyo por parte de su hijo Javier, otra persona fundamental en el proyecto, ya que donó 2.000 euros necesarios para sufragar gastos como el montaje del andamio, que “lo presta Jorge, que es el que les arregla los tejados”. La otra monarca “es Marisa, que fue directora del Cruceiro de Canido”, destaca.

Otra residente, también llamada Carmen, “no quería ser protagonista” pero su personalidad pedía ser una de las meninas, ya que es uno de esos perfiles muy activos con los que se topó. “Sale mucho, va a tomar los vinos con su amiga Marinela, que es otro de los personajes”. Su relación está plasmada en el mural, porque la primera sostiene un paquete de cigarros que pone ‘Fumar mata’, que parece guardar a la compañera para alargarle la vida.

“Antonio es el que se va por la puerta, es una persona muy misteriosa”, relata la autora, enumerando a los distintos protagonistas, como también lo son las hermanas Sobrino. Una de ellas, Sesé, “en vez de darle el búcaro que sale en el cuadro, le entrega un sudoku” a la menina, otro detalle que esconde los rifirrafes entre los usuarios de los que se fue percatando. De hecho, en el proceso algunas incluso llegaron a plantarse en la Escola Aberta ante la noticia de que “están peleándose por los personajes”, comenta entre risas.

Porque “conecté mucho con él”, Juan se llevó el papel de Velázquez, mientras que a la tercera Carmen retratada en la obra, que “trabajaba de camarera en el mercado de Ferrol”, le asignó el de la monja, que por su historia le pareció ideal ponerla como cuidadora de la menina. Nicolasito es Sindo “una persona con mucha complejidad” que, cuando uno se detiene a conocerlo, verá en él la ternura por la que la pintora le dibujó en la mano uno de los llaveros que suele regalar a todo el mundo. Asimismo, la cuarta Carmen, la propia Carmen Martín, también aparece representada simbólicamente como un pez.

Rosalía Martín y Alonso Pivi durante su singular concierto Daniel Alexandre