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Ferrol

La marcha ciclista de la Semana da Mobilidade deja paso a rutas culturales a pie

Este lunes se recorrerá el Ferrol modernista y la ciudad de las antiguas fábricas

Redacción Ferrol
20/09/2026 20:33
Marcha ciclista por la Semana de la Movilidad
Marcha ciclista por la Semana da Mobilidade
Jorge Meis
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La marcha ciclista celebrada este domingo por el centro de la ciudad sirvió de acto central del programa de la Semana da Mobilidade, que organizó el Concello ferrolano y que incluyen hoy y mañana, como colofón, varias rutas guiadas por la ciudad.

Este domingo, desde las 11.00 horas, con salida de Amboage, fueron muchas las familias que aprovecharon el buen tiempo para subirse a la bicicleta, como medio para recorrer la ciudad.

Galería

As imaxes da marcha ciclista pola Semana da Mobilidade en Ferrol

Marcha ciclista por la Semana de la MovilidadVer más imágenes

Este lunes continuarán los actos, centrados especialmente en las personas mayores. Con este objetivo, el Espazo +60 de Afundación se suma a esta iniciativa de recorridos guiados por las calles de la urbe, una oportunidad para conocer su patrimonio, descubrir rincones con historia y disfrutar de Ferrol desde una nueva perspectiva.

La actividad está organizada en colaboración con el área de Mobilidade, Seguridade e Protección del Concello, dirigida por la edila Pamen Pieltain, que participará también en los actos. La iniciativa propone dos recorridos diferentes. Así, de 11.00 a 12.30 horas se cubrirá la ruta modernista, con salida desde el teatro Jofre, con los mayores de Afundación y, por la tarde, a las 17.00 horas, habrá otra marcha, la de las antiguas fábricas, con salida desde la Oficina de Turismo del Puerto, con la Universidad senior.

La última de las rutas guiadas será mañana, también con los mayores como destinatarios de la iniciativa.

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