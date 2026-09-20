Ferrolisa regresa para celebrar o Día das Bibliotecas co seu novo amigo, a IA Xeremías
Este luns 21 abren as inscricións para esta actividade de lectura e escritura que se desenvolverá os venres de outubro
As tardes dos venres de outubro na biblioteca municipal de Ferrol volverán estar dedicadas aos pequenos e pequenas de 7 a 10 anos, que dende este luns 21, ás 10.00 horas, terán abertas na web as inscricións para participar nunha nova actividade de lectura e escritura da man de Ferrolisa. As prazas son limitadas polo que dende o centro animan a darse présa para non perder esta terceira edición especial.
Con motivo da celebración do Día das Bibliotecas, desta volta Ferrolisa virá acompañada dun novo amigo, Xeremías, que é unha IA que cre sabelo todo. A través destes protagonistas e dos libros seleccionados especialmente para a ocasión, os e as participantes descubrirán o poder do pensamento independente, da creatividade e do respecto tanto ao medioambiente como ás emocións humanas.
Funcionamento
Os nenos e nenas admitidos deberán pasar pola biblioteca a recoller un dos exemplares elixidos por Ferrolisa unha semana antes de cada sesión (que terán lugar os venres 2, 9, 16 e 23 de outubro, de 18.00 a 19.00 horas), para lelo, inspirarse nel e preparar o tema que se traballará na seguinte xuntanza: creatividade, emocións, valores e oficios do futuro.
Ao mesmo tempo, ao longo das catro citas irase elaborando colectivamente unha canción que se presentará no derradeiro encontro. Ademais, todos os participantes recibirán un caderno para levar ás sesións e facer propostas de escritura creativa e outras actividades vencelladas á arte.
Entre os principais obxectivos atópanse o fomento do hábito de ler, da creación escrita, estimular a imaxinación, traballar en equipo, reflexionar arredor do uso responsable da Intelixencia Artificial e a descuberta de libros que achegarán novas formas de mirar a realidade.