El grupo Sons do Talentiño saca a la luz su primer single, la pieza de raíz tradicional ‘Xota das Neves’

Sofía hernández y Antía Barona son las voces de Sons do Talentiño Jorge Meis

El grupo nacido del certamen musical ferrolano O Talentiño, Sons do Talentiño, acaba de estrenar su primer single, que lleva por título ‘Xota das Neves’.

La formación nace de la unión de las dos ganadoras de la categoría de vocalistas de O Talentiño, Sofía Hernández y Antía Barona, quienes, aunque de ediciones diferentes, se cruzaron para este proyecto musical, al que se suma David Hernández, padre de Sofía y guitarrista, y Joaquín Enríquez, acordeonista y cofundador del certamen, que pasa así de impulsar el proyecto a compartir música con dos de las artistas que surgieron vinculadas al concurso.

Para su estreno, Sons do Talentiño quiso mantener también otro de los vínculos creados gracias al certamen y así la grabación se llevó a cabo en Cedeira, de la mano de Andrés Bereijo, profesional de sonido que formó parte del equipo técnico del concurso.

La canción elegida para el lanzamiento es ‘Xota das Neves’, una pieza tradicional que el grupo lleva a su terreno combinando las voces de ambas intérpretes con la música de los dos acompañamientos.

El single ya se ha estrenado en plataformas digitales este fin de semana y simboliza no solo el talento de estas jóvenes artistas sino el valor de la amistad, la colaboración, la oportunidad y las ganas de seguir haciendo música de forma colaborativa.