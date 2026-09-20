El ejecutivo ferrolano afirma estar siguiendo la desaparición de los cinco gatos de la colonia del Sánchez Aguilera
La concejala de Benestar Animal, Maica García, informó en comisión de la actuación realizada
Tras la denuncia interpuesta por la cuidadora oficial de la colonia felina ubicada en el Sánchez Aguilera ante la Policía Nacional por el uso de maquinaria de desbroce municipal como responsable de la huida de los cinco gatos que viven allí, el Concello asegura que “se está realizando el seguimiento de la situación y se permanece pendiente de su regreso”.
Trasladan, asimismo, que la concejala de Benestar Animal, Maica García, informó en comisión de la actuación realizada, ahondando en que la empresa adjudicataria del servicio, Servigal, se está encargando de supervisar el asentamiento.
Además, defienden que la limpieza del terreno era una demanda vecinal y responde, además, a las labores de desbroce urbano que en el lugar no se hacían desde hace décadas.