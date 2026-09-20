El Concello invierte unos 97.000 euros en la renovación de cinco parques infantiles de colegios

Parque infantil del CEIP Ledicia, en Caranza Jorge Meis

Los parques de juegos infantiles de los colegios públicos de Esteiro; Lecicia, en Caranza; Pazos, en Serantes; Ángela Ruiz Robles, en Recimil; y San Xoán de Filgueira serán renovados y mejorados con cargo a las arcas municipales.

El Concello de Ferrol ha adjudicado, a través de cinco contratos menores, las actuaciones correspondientes a cada uno de estos centros educativos de la ciudad, para mejorar las instalaciones de ocio de los patios de recreo de las instalaciones educativos, en las que cursan estudios los más pequeños.

De este modo, la empresa Soluciones técnicas de ocio SL. se hará cargo de dos de las actuaciones, las que se ejecutarán en el CEIP de Esteiro y en el CEIP Ledicia.

El primero de estos dos parques infantiles supondrá una inversión de 25.410 euros y mejorará y reparará el recinto con el objetivo de garantizar la seguridad, accesibilidad y adecuar el estado de conservación en las zonas de juego infantil, en cumplimiento de la normativa de seguridad vigente.

Con respecto a la obra en el CEIP Ledicia –22.748 euros–, como resultado de las inspecciones realizadas desde el servicio de Medio Ambiente se detectaron deficiencias y elementos que presentan un grado de deterioro que requiere actuaciones de renovación y adecuación que exceden las contempladas en el contrato de mantenimiento. Por eso, se consideró necesaria una intervención específica de reforma para garantizar las condiciones de seguridad y funcionalidad de la instalación. Se sustituirán, entre otras actuaciones, los elementos de juego que ya han superado su vida útil y que presentan problemas importantes de conservación y degradación de los materiales.

En el CEIP Pazos, Ángeles Ruiz Robles y San Xoán de Filgueira será la empresa Jardinería Arce SL la encargada de las reformas. En el primero de los casos también se llevó a cabo una inspección y se observó un grado de deterioro que requiere una renovación amplia y una adecuación a la normativa, que supondrá una inversión de 17.303 euros.

Con respecto al CEIP de Recimil, se trabajará en la garantía de seguridad, accesibilidad y consecución de un estado de conservación óptimo, con una cuantía de 13.189 euros; mientras que en el CEIP San Xoán de Filgueira se trata de cumplir con la normativa de seguridad aplicable a equipamientos y superficies de parques infantiles, resultando necesaria la intervención municipal. La inversión, en este caso, suma 18.634 euros.