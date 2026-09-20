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Álvaro Lamas

Artistas como Andrés Suárez se suman al doble homenaje a Álvaro Lamas en Ferrol

El próximo fin de semana se celebrará el acto institucional y numerosos conciertos en el Cantón

Redacción Ferrol
20/09/2026 05:00
El músico homenajeado, Álvaro Lamas, en plena sesión fotográfica para una entrevista
El músico homenajeado, Álvaro Lamas, en plena sesión fotográfica para una entrevista
Jorge Meis
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El Auditorio de Ferrol Álvaro Lamas acogerá el próximo sábado 25, a las 19.00 horas, el acto institucional en el que se colocará una placa y se hará entrega de una réplica a la familia del artista homenajeado, además de no faltar la música en directo. 

Al día siguiente se celebrará en el Cantón el gran concierto en el que actuarán numerosos artistas, una larga lista con recientes incorporaciones como son las del cantautor Andrés Suárez o Mixin Martines & The Majestics

Después de las distintas intervenciones y proyecciones en el Auditorio, Marcos Mella, Carlos Mos y Pablo Leira darán un concierto especial con la participación de otros músicos destacados como Rafa Pereira o Chechu Mosquera. Las invitaciones se pueden retirar en Ataquilla o en el teatro Jofre.

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